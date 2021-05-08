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Первый канал оштрафовали за сюжет в политическом ток-шоу

Лилия Караева
8 мая, 2021 13:02
1 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 13:02
1 мин
Первый канал
Global Look Press

Первому каналу назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.

Иск к каналу предъявил Роскомнадзор. Канал потребовали привлечь к ответственности за отсутствие маркировки сюжета в общественно-политическом ток-шоу «Время покажет», пишут «Открытые медиа».

Речь идет о выпуске от 11 марта 2021 года, в котором показали сюжет телеканала «Настоящее время» (признан Минюстом иноагентом). В нем отсутствовало указание, что данное СМИ выполняет функцию иностранного агента.

С марта СМИ обязаны указывать это. В противном случае юридическим лицам грозит штраф от 30 до 40 тыс. рублей.

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Первый канал
Сюжет
Штрафы
СМИ-иноагент
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