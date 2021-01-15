Перевезшие мазута на миллиард рублей граждане задержаны в Санкт-Петербурге

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Усилиями силовиков в Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в контрабанде нефтепродкутов на общую сумму более миллиарда рублей.

В руках правоохранителей оказались мужчина 44 лет, а также его 38-летняя сообщница. На данный момент, следователи стремятся выявить других участников схемы.

Как передает «Интерфакс», в 2019 году подозреваемые организовали вывоз из России объемной партии топочного мазута, подав в таможенные органы документы, содержащие измененные сведения.