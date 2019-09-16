Андрей Костин выступил в защиту бедных

Банкир с человеческим лицом

Президент банка ВТБ Андрей Костин – не самая приятная личность. Его сложное лицо, бурная личная жизнь и любовь с Роскомнадзором сделали Костина весьма непопулярным среди журналистов. И, судя по всему, перед пиарщиками банка поставили задачу как-то изменить это положение вещей. Результаты мозгового штурма мы могли наблюдать на Московском финансовом форуме, где Костин совершенно неожиданно изложил свои взгляды на налоговую систему и на бедность:

«Может быть, создать необлагаемый минимум дохода физических лиц. То есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов. Или вторая тема – это связано с социальными взносами. Тоже тема очень болезненная, важная для малого бизнеса. Мне кажется, нужно точечно выделить сферы – малый бизнес и наименее имущие слои населения – и пойти по этому пути»

Неслабо сказано! Костин – очень влиятельный человек, который никогда не говорит лишнего и очень хорошо взвешивает свои слова. Если из высказываний других топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций (Рогозин, Шувалов, Миллер, Чубайс, Греф) можно собирать яркие цитатники, то Костин наряду с Сергеем Чемезовым («Ростех») – образец осторожности и скупости в словах.

Не свое – не жалко!

При этом пиар-отдел очень точно, с некоторым постмодернистским цинизмом выбрал тему для вброса позитива. Щедрость главы ВТБ по отношению к беднякам никого не удивила, ведь Андрей Костин – незаурядный мастер тратить государственные деньги. Достаточно вспомнить мозамбикскую аферу, когда ВТБ в компании с Credit Suisse выдал военному ведомству страны миллиардный заем через частную компанию-прокладку.

Прокладка, естественно, увела деньги в офшоры, а Мозамбику, так и не получившему нужных денег, пришлось вскоре объявить дефолт по долгу перед российским банком. Улаживать ситуацию пришлось министру иностранных дел Сергею Лаврову – не то чтобы любителю ездить по Африке

Еще один пример щедрости Костина – аукцион по продаже доставшихся как залог акций крупного болгарского оператора связи Vivacom (точнее, его материнской компании). Консорциум инвесторов купил «Виваком» у «ВТБ Капитала» за смешные 330 млн евро, причем деньги на это покупателям одолжил банк ВТБ. Рыночная же стоимость Vivacom превышает 1 млрд евро. То есть Россия в лице ВТБ могла получить на несколько сот миллионов евро больше, но не сочла нужным.

Слова бессловесных

И вот теперь Андрей Леонидович готов освободить бюджет от сотен миллиардов рублей подоходного налога в год. И заодно помочь тому самому малому бизнесу, который он публично называл совершенно бесперспективным. Так что мэр Москвы Сергей Собянин, сам большой мастер отказа от своих слов, вполне справедливо назвал Костина «зрелым политиком». И вместе с еще одним участником дискуссии, министром финансов Антоном Силуановым, устроил Костину небольшую выволочку.

Силуанов напомнил, что страна по-прежнему критически зависит от цен на энергоносители, и случись спад на этом рынке – «нам нужно будет отыгрывать назад? Налоги повышать?»

«Давайте хоть проживем некоторое время в нормальной устойчивой ситуации» – призвал министр, который за восемь лет своей работы разве только не жонглировал Налоговым кодексом, реформируя его на все возможные лады. Собянин же не удержался от иронии, которую он обычно на публике не демонстрирует. Съязвив про «зрелого политика», он продолжил: «Вообще, вы бы могли сказать: давайте НДС снизим, давайте подоходный налог снизим. Понятно, руководители регионов – люди бессловесные, они вам ничего не возразят»

На этом диалог и закончился. Но во всех СМИ имя Костина было упомянуто в положительном ключе, как радетеля за права обездоленных. Что и требовалось доказать.

Считаем цифры

Льгота по налогам для малоимущих у нас в России есть – не облагаются налогом пенсии, в том числе весьма высокие. В случае принятия «реформы Костина» это правило можно убрать, сделав налог единым для всех. Например, по формуле «15 тысяч рублей не облагаются НДФЛ, далее – 16%» (вместо нынешних 13%). То есть для завидной во многих регионах, но реально довольно скромной зарплаты в 40 тысяч рублей, с которой сейчас мы платим 5600 рублей, налог составит лишь 16% от (40 тысяч – 15 тысяч) – 4000 рублей. Точкой роста налога станет доход 75 тысяч рублей в месяц – лишь по его превышении НДФЛ будет больше, чем сейчас.

Так что потери окажутся существенными – медианная-то зарплата у нас менее 30 тысяч. Правда, в качестве частичной компенсации страна получит дополнительный доход с избыточно высоких пенсий чиновников и силовиков (их статистика не раскрывается, но по этой формуле можно ждать ориентировочно 150 млрд рублей в год)

Если же сохранить нынешнее исключение пенсий из системы взимания налогов, то для сохранения текущих доходов бюджета от НДФЛ нужно будет подбирать более жесткие цифры – скажем, не 15 необлагаемых тысяч, а только 10. При ставке в 16% это будет 800 дополнительных к предыдущему расчету рублей с каждого, получающего 15 и более тысяч рублей в месяц, то есть 480 миллиардов в год. Больше, чем получили бы с пенсий, но уровень социальной справедливости – ниже.

Надо помнить, что деньги при этом не потеряются – их просто недополучит бюджет в виде НДФЛ, но они будут потрачены на товары и услуги, поддержат производство, частично вернутся в бюджет в виде НДС и других налогов и акцизов.

И да, это будет мягкая форма прогрессивного НДФЛ.

Убил хорошую идею

Вопрос, каким должен быть подоходный налог, – один из базовых для социально-экономических мировоззрений. Два основных подхода – плоская шкала, которая якобы существует в России (одинаковый процент со всех), и прогрессивная, принятая на всем Западе (чем больше доход, тем больше доля, отчисляемая в общий котел).

Не будем сейчас навязывать ту или иную точку зрения, отметим лишь, что попытки брать с богатых людей до 70% дохода, из-за чего Жерар Депардье предпочел Парижу Саранск, – это все-таки уже глупость, признак тупой охлократии, бездумной ненависти к богачам.

Но ведь в России на самом деле не плоская, а регрессивная шкала. То есть чем больше человек зарабатывает, тем меньшую долю он платит государству! Дело в том, что реальный налог с заработной платы у нас существенно выше, чем 13%, просто большая его часть замаскирована под взносы в страховые фонды. «Льготы» начинаются с зарплат порядка 90 тысяч рублей в месяц (раз в год эта сумма индексируется) – с превышения этих сумм с людей не берут взносы на социальное страхование и резко уменьшают взносы в Пенсионный фонд

То есть Андрей Костин, получающий зарплату в государственном ВТБ, платит меньшую долю своего дохода, чем операционистка-стажерка в тамбовском отделении того же ВТБ. И вот это – настоящая несправедливость, которую, как видим, чувствует даже сам почтенный банкир

Предложение Костина здраво по сути, но плохо попахивает, поскольку исходит от человека, за 12 лет уронившего стоимость акций второго по значимости розничного банка страны в восемь раз (примерно в 3,5 раза снизилась рублевая цена акций и в 2,5 раза просел сам рубль). Понятно, что его идеи заведомо не будут восприниматься всерьез на высоком уровне – напротив, фактом своей поддержки он дискредитирует неплохую мысль.