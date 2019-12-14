Переставшие платить «Новой газете» заказчики компромата сами рискуют стать целью «заказух»

По информации источника, журналисты «НГ» шантажируют собственных клиентов, угрожая публикациями неугодных материалов.

В редакцию Федерального агентства новостей обратился человек, который долгое время сотрудничал с «Новой газетой». Он рассказал о всей «внутренней кухне» издания и о том, как редакция шантажирует клиентов, заказывающих компромат.

Источник отметил одну из главных особенностей «Новой газеты». Сотрудники редакции не берут деньги за информационные блоки на ту или иную тему. По словам инсайдера, это особая политика, основанная на «смеси принципиальности и жадности».

«Новая» четко выделила для себя две категории:«заказчики» и «жертвы». Заказчики – это те, кто заказывает у редакции «черный пиар» конкурентов. Жертвы – личности или компании, против которых работают журналисты. Однако в этом издании не все настолько прозрачно и понятно.

«В любой момент заказчики и жертвы могут перейти из одной категории в другую. Фактически редакция шантажирует своих постоянных клиентов тем, что если не будет заказов, то газета начнет работать по ним».

Инсайдер «НГ» приводит несколько примеров. Первый связан с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В прошлом году газета открыто вела против него информационную войну. Но в середине мая резко переменила свою позицию и оставила бизнесмена в покое почти на четыре месяца. Иногда журналисты даже писали положительные материалы про «Медиагруппу «Патриот» и самого предпринимателя.

Секрет кроется в том, что Пригожин, как заявил собеседник ФАН, заплатил «Новой газете». Автоматически бизнесмен перешел в категорию «заказчики». Однако он не оценил сотрудничество с либеральной прессой и отказался его продолжать. Вполне вероятно, что Пригожин попытался вывести издание на чистую воду и своими действиями продемонстрировал его продажность.

Реакция «Новой» не заставила себя ждать – в октябре постоянные рубрики против Пригожина появились вновь. Стоит бизнесмену заплатить редакции, как он снова перейдет в категорию «клиентов». К такому шантажу прибегает редакция.

Второй пример связан с самолетами «Сухой Суперджет 100». «Новая газета» освещала эту тему исключительно с отрицательной точки зрения. Немного позже компания «Гражданские самолеты Сухого» на месяц проплатила «черный пиар» про «Боинги». За этот месяц «Суперджет» не появился на страницах газеты ни разу, сообщил инсайдер.

Источник ФАН добавляет, что «Новая» никогда не публикует написанные чужими авторами тексты. Исключения были, однако они весьма рискованные. Собеседник вспоминает публикацию газеты о бывшем главе РЖД Владимире Якунине и якобы украденных им бюджетных деньгах при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Якунин подал в суд за клевету и потребовал 5 миллионов рублей.

«Суд хоть и постановил выплатить 40 тысяч рублей, но все равно было неприятно. В редакции такой кипиш был… Все выплатили, опровергли. А представляете, что было бы, если бы полную стоимость пришлось выплачивать», – заключил собеседник Федерального агентства новостей.