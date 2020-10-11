Перемирие на словах — боевые действия в Карабахе не дают работать Красному Кресту

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Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщила о невозможности начать работу в Нагорном Карабахе по причине регулярного нарушения перемирия по обе стороны конфликта.

Агентство ТАСС приводит следующие слова ответственной по связям с общественностью миссии в регионе Этери Мусаелян: «Чтобы мы начали работать, нужно дождаться, чтобы соблюдался режим прекращения огня. С обеих сторон линии соприкосновения постоянно идут сообщения СМИ о том, что стреляют, есть жертвы. Пока не будет полного прекращения огня и гарантии безопасности для наших сотрудников, вступить в силу наше нейтральное посредничество не может».

Напомним, Баку и Ереван договорились о прекращении огня 10 октября в 12.00 в гуманитарных целях, а также для для обмена пленными и телами погибших.