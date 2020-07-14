Перечислены продукты вызывающие анафилактический шок

Общество

Фото: pixabay.com

Доктор назвал продукты, которые могут вызвать анафилактический шок у аллергиков.

По словам терапевта Леонида Звонкова, среди самых мощных аллергенов - арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки.

Как отмечает эксперт, многие люди могут даже не подозревать о такой реакции своего организма. Страдающим от аллергии может помочь специальный препарат-автоинъектор с адреналином, который способен очень быстро снять анафилактическую реакцию и спасти жизнь, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в магазинах Московской области уже появилось множество ягод.

Как сообщила главный внештатный педиатр регионального Минздрава Нисо Одинаева, особенно аккуратно их надо выбирать для детей младше трех лет, иначе могут быть сильные аллергические реакции. До года детям ягоды лучше не давать.

Ягоды могут вызвать кожный зуд, жжение во рту, першение в горле, чихание и зуд в носу, а также рвоту, диарею, высыпания на коже, приступы бронхиальной астмы и отеки.