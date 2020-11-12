Перечислены особенности бессимптомного течения коронавируса

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Названы особенности бессимптомного течения коронавируса.

Как сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, бессимптомное течение COVID-19 ничем для человека не опасно, так как заболевший не испытывает никаких болезненных ощущений. При этом нет воспалений, а здоровью ничего не угрожает.

При бессимптомном течении, коронавирус, попав в организм, некоторое время живет на слизистой. Затем иммунная система уничтожает его с помощью антител, сообщает НСН.

Как сообщалось, в России огромное количество человек заболевает коронавирусной инфекцией, не зная об этом.

Как сообщила заместитель председателя страны Татьяна Голикова, 31% случаев заражения COVID-19 проходят без явных симптомов. Если переводить в цифры, то это 1237,5 случаев на 100 тысяч населения.