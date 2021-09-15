Перебежчик из Китая в США доложил спецслужбам о вспышке коронавируса за месяц до первой вспышки
Спецслужбам США доложили о распространении коронавируса в Китае за месяц до официального объявления о вспышке заболевания - еще в ноябре 2019 года. Об этом рассказал перебежчик из Китая в США Вэй Цзиншэн, владеющий информацией.
Он узнал о загадочном вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине. Новую болезнь стали обсуждать на Всемирных летних военных играх - они проходили в октябре.
Узнав о болезни, Цзиншэн предупредил политика, связанного с президентом США Дональдом Трампом, и спецслужбы. Он был обеспокоен, потому что понимал: «Запад не подготовлен».
Об этом написало издание New York Post со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане».
Напомним, первые заболевшие в Китае официально появились в декабре 2019 года. Говорилось, что распространение болезни началось с рынка в Ухане. Всемирная организация здравоохранения не подтвердила данную версию. Приоритетный сценарий - передача вируса от летучих мышей человеку.