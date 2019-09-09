Пенсионный капитал стал «продуктом» – дорогим и протухшим

Российский Минфин направил в Минтруда очередной проект очередной пенсионной реформы. Нам предлагаю попробовать «пенсионный продукт», который уже сейчас не очень хорошо пахнет.

Попробуем понять суть очередной идеи ведомства Антона Силуанова.

Законопроект называется «О гарантированном пенсионном продукте». Он основан на четырех основных принципах, один из которых лежал и в основе накопительной системы. Это государственные гарантии сохранности накоплений (сразу вспоминается хихиканье губернатора Емельянова из «Дня выборов»: «Гарантирую – это хорошо»). Остальные – обновления, косметические и радикальные.

1. Регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором подразумевает, что независимо от того, частная или государственная организация управляет пенсионными деньгами, все они находятся на учете у «администратора», под которым Минфин, вероятно, подразумевает какую-то дружественную, а в идеале подконтрольную ему структуру.

2. Добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений – хочешь копи, хочешь нет. На практике это, несомненно, выльется в то, что «молчуны» будут платить, а для отказа от участия в системе необходимо будет пройти несколько кругов бюрократического ада.

3. Участие пенсионной системы в предоставлении налоговых льгот для бизнеса и вычетов для граждан. Туманный пункт – если система добровольная, то неясно, как она соотносится с льготами и вычетами, но более внятных разъяснений нет.

Пенсионные метания

Чтобы понять, почему ничего хорошего от реформы ждать не приходится, надо погрузиться в недалекое прошлое.

С самого начала 1990-х в руководстве России идет бесконечная война за контроль над пенсионными накоплениями. Ибо это огромные длинные деньги, которые можно взять сейчас, а отдать когда-нибудь потом, при случае еще и отложив срок выплат на пять лет через реформу. И бесконечные реформы – это не попытки улучшить систему, а лишь результаты промежуточной победы тех или иных сил в правительстве и банковской верхушке. Сейчас у нас, напомним, страна победившего Минфина.

До 2002 года пенсионная система в целом была советской – чисто распределительная, солидарная система, люди работали и своими отчислениями обеспечивали пенсии для неработающих.

В 2002 году началась реформа, которая разделила взносы в Пенсионный фонд на три части – участвующую в традиционной солидарной системе по твердым ставкам (базовая), зависящую от доходов гражданина (страховую) и откладывающиеся на счет, все средства с которого являются личной собственностью гражданина (накопительную).

В 2008 году базовая часть исчезла, остались страховая и накопительная.

В 2010 году для расширения и углубления реформы отменили Единый социальный налог и вернули три набора страховых взносов, которые были в 1990-е – пенсионные, медицинские и страховые отчисления. У нас вообще нет оригинальных пенсионных решений – все скопировано либо с СССР, либо с Запада.

В 2013 году заморозили накопительную систему и стали все наши 22% считать страховой частью.

Одновременно промелькнули и исчезли пенсионные баллы, причем с разными системами их подсчета.

В августе 2018 года Минфин попытался озвучить концепцию индивидуального пенсионного капитала (термин важен!), но Силуанова осадили: не время, граждане еще повышение пенсионного возраста недостаточно дружно одобряют. Тогда же Минфин и Центробанк сочли термин «капитал» неудачным

И вот теперь озвучена новая версия – «гарантированный пенсионный продукт». ГПП вместо ИПК. И это не просто игра терминами, а глубокое понимание психологии.

Что такое капитал, да еще и индивидуальный? Под ним мы подразумеваем свои деньги, пусть и временно, до нашей пенсии, лежащие на счетах в государственных или частных фондах. А вот продукт – это, по Ожегову, «предмет как результат человеческого труда», а по более современному маркетинговому определению, «товар или услуга, которую можно предложить для рынка, и которая будет удовлетворять потребности потребителей». Капитал – это то, что мы имеем. Продукт – это то, что нам предлагают. В первом случае мы, простые будущие пенсионеры, являемся активными собственниками капитала, во втором находимся в сугубо пассивной позе потребителей продукта.

Не приходится сомневаться, что максимум через пять лет после принятия закона о «гарантированном продукте» в него будут внесены существенные изменения. А потом еще и еще…

Вытеснение по Фрейду

Нынешнее поколение властителей любит подчеркивать, как плохо и нестабильно было в 1990-е, и как наступили покой и благоденствие в нынешнем веке, вот если бы не проклятый Запад, мы бы давно жили как на проклятом Западе. Есть, правда, пара проблем.

Во-первых, ни один из высших чиновников и топ-менеджеров России, ни одна живая душа, никто не состоял в оппозиции к Борису Ельцину и его реформам. Более того, все они с разным успехом трудились для осуществления этих реформ – исключая лишь тех, кто был еще слишком мал для этого, но эти люди, как правило, являются детьми таких же реформаторов. Никто не критиковал Ельцина, не говорил о разрушении страны – все занимали теплые места. Хотя как раз в те годы, в отличие от нынешних, ругать власть было совершенно безопасно.

Таким образом, все нынешнее руководство страны причастно к трагедии 1990-х; более того, на их фоне откровенные до цинизма Ельцин и Гайдар кажутся львами, которых лживые шакалы кусают лишь после их смерти. И когда знаток выключенных электрошокеров Элла Памфилова упрекает 31-летнюю болтунью Любовь Соболь в ответственности за девяностые – это чисто фрейдистское вытеснение памяти о собственных грехах пламенной ельцинистки

Во-вторых, уже десятки, если не сотни высоких чиновников и депутатов федерального уровня пойманы на владении зарубежной недвижимостью, их дети получают образование отнюдь не в России, свое будущее они связывают с теми самыми странами, которые душат экономику России санкциями. Евросоюз нам – торговые и банковские ограничения, а пресс-секретарь нашего президента в ответ посылает туда свою дочку. Конечно, с подрывными целями, иначе лицемерие было бы уж слишком очевидным.

Блажен муж иже не спонсирует нечестивых

Из всего этого следует горький вывод. Поскольку никакой стабильности, равно как и защиты собственности, в России нет, поскольку будущих пенсионеров регулярно обманывают на самом высоком уровне, поскольку пенсионная система написана не для всех, а только для бесправного плебса, единственным рациональным поведением в этой ситуации является минимизация своего участия во всех государственных пенсионных затеях. Эти деньги все равно так или иначе будут либо украдены, либо потрачены на высокие государственные нужды.

Откладывать на старость следует только самостоятельно, способов достаточно много, подчеркнем лишь, что худший из них – это рублевый депозит в российском банке. Непатриотично, но что поделать – не мы такие, правоприменительная практика такая

При действующем законодательстве легально сэкономить на отчислениях проще всего, зарегистрировавшись самозанятым. На данный момент для этих людей вообще не предусмотрены пенсионные взносы – только добровольное отчисление. Нет ни малейших сомнений, что после достижения определенного числа зарегистрированных самозанятых такие взносы появятся, но это все равно не 22%, которые за вас уплачивает работодатель.

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Спикер Госдумы, то есть третий человек государства Вячеслав Володин в минуту раздражения уже дал понять, что государственных пенсий не будет. Доверять во власти нельзя никому. Володину – можно.