Пенсионный фонд заставляет сдавать инвалидов в интернат

Годы, потраченные на уход за больными, не учтут при назначении пенсии
Пенсионный фонд России накануне выпустил разъяснения по расчету трудового стажа граждан. Отныне некоторые периоды трудового стажа при назначении пенсионных выплат учитывать перестанут – во всяком случае, если непосредственно до или после этих периодов человек не трудился в какой-либо другой сфере, обеспечивая соответствующие отчисления в ПФР. Под удар, как водится, попадают самые незащищенные.
Униженные и оскорбленные
С 2019 года в качестве трудового стажа больше не учитываются:
- служба в армии, а также во вневедомственных структурах;
- период, когда человек получал пособие по безработице;
- период обустройства в процессе переезда в другой регион с целью осуществления трудовой деятельности;
- временная нетрудоспособность;
- очное обучение в колледже, вузе, аспирантуре, докторантуре;
- уход за ребенком до полутора лет;
- и – внимание! – уход за ребенком-инвалидом, взрослым инвалидом первой группы, а также за пожилым (от 80 лет и старше) человеком.
Есть, конечно, нюанс. Скажем, если женщина перед уходом в декрет успела поработать (и работодатель ей попался добросовестный – не из тех, что в целях экономии не переводят в ПФР часть доходов сотрудников), потом поухаживала за ребенком, пока ему не исполнилось полтора года, после чего снова вышла на работу – она молодец, она поработала на обеспечение своей старости. А если представить себе женщину (мужчина в декрете – это все-таки заморская экзотика), которая забеременела сразу после школы (колледжа, вуза), устраиваться на работу не стала, родила и сидела с малышом дольше полутора лет – тут ситуация хуже.
И совсем уж нехорошо получается с матерями детей-инвалидов, не имеющими возможности работать. Уход за ребенком с особенностями, уход за взрослым человеком с инвалидностью – это полноценный труд, и труд не самый легкий. Но только не с точки зрения Пенсионного фонда России.В момент официального установления инвалидности ребенка ты должна иметь официальную работу, иначе хрен тебе, а не последующие 16 лет в пенсионный стаж (если ты ухаживаешь, например, за неходячим сыном до 18 лет)
Более того, согласно предварительно опубликованным формулировкам, официальный стаж надо иметь и непосредственно перед началом ухода за ребенком, службы в армии или получением пособия по безработице, но и сразу после окончания этих радостных событий. Ушел в армию с завода, где работал помощником слесаря, а потом отдохнул несколько месяцев после армейки – прости, служивый, твой год сгорел, пенсия будет меньше.
Учимся сдавать своих
Но основной удар нанесен по родственникам инвалидов. Потому что армия – год, служба занятости – максимум год, обучение тоже имеет более-менее четкие сроки, а вот болезни – это, к сожалению, зачастую навсегда. И если ранее мать, посвятившая себя уходу за больным ребенком, имела право выйти на пенсию на пять лет раньше стандартного срока, то теперь возможен обратный вариант – она не наберет пенсионных баллов и получит лишь социальную пенсию, «минималку» через пять лет после того, как пенсию начнут получать ее «нормальные» ровесницы.
Что же делать? А выход есть – государство его заранее подготовило и аккуратненько подталкивает к нему. Нужно всего лишь определить родственника в интернат и официально устроиться на работу. И будет вам, как говорится, счастье. То есть пенсия.
Цинично? Бесчеловечно? Зато практично, в этом «есть экономика», как любит выражаться кассир всея Руси Антон Силуанов. Создается такое впечатление, что Пенсионный фонд зачем-то принялся лоббировать поддержку уже существующих интернатов (главным образом для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психологически больных) и строительство новых
Прекрасно зная о том, что проживание, скажем, в психоневрологическом интернате напоминает прозябание в концлагерях – разве что без газовых печей, хотя многие пациенты мечтают о таком исходе. Тех ПНИ, против существования которых сейчас ведется активная кампания – и которые тем не менее продолжают строить.
Отдавая своих близких в подобные заведения, помните несколько правил их внутреннего распорядка. В ПНИ, которые по личным и волонтерским делам пришлось посещать автору этих строк, пациенты лишены возможности свободно передвигаться по интернату, лишены возможности иметь личные вещи (или же личные вещи есть, но их в любой момент могут забрать), не получают должной медицинской помощи (представьте: у вас пролежни, вы кричите от боли, а вас кормят психотропными препаратами, чтобы не кричали). Неудивительно, что многие родственники тяжело больных людей не спешат отдавать своих близких в подобные учреждения, предпочитая ухаживать за ними самостоятельно. Однако государство, похоже, настроено сделать все, чтобы не оставлять им выбора.Не сдал родственника, оставил его в обществе, пытаешься наладить его жизнь? Пенсии не будет.
Люди или скот
В наши дни российские власти предпочитают демонстрировать свою близость к православной церкви. Однако, судя по всему, сущность православия, да и вообще христианства, видится сильным мира сего в строительстве огромного количества храмов – и только. Между тем в христианском мире ухаживание за болящими всегда считалось делом богоугодным. Дискредитировать труд тех, кто берет на себя уход за инвалидами, – это как-то совсем за рамками православного мировоззрения.
Здесь скорее приходит на ум теория социального дарвинизма – и, конечно же, высказывание одного из его идеологов Герберта Спенсера: «Универсальный Закон природы: существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться за свое существование, должно погибнуть»
Вспоминаются и программы германского (привет Антону Германовичу и Герману Оскаровичу) национал-социализма, направленные на уничтожение безнадежно больных – они имеют под собой столь же мало христианской подоплеки, как и сознательное лишение тех, кто берет на себя уход за инвалидами, надежды на достойную пенсию. Подобный подход оправдан лишь в том случае, если воспринимать людскую массу как племенной скот
Хотелось бы, конечно, определиться, кто мы – скот или все-таки люди. Но финансовые власти страны уже решили этот вопрос: они – люди, а мы – скот.
Ближайшая легальная возможность переубедить их будет у вас на парламентских выборах 2021 года.