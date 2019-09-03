Пенсионный фонд в поисках правды: Где наши накопления?

Интереснейшую инициативу выдвинуло руководство Пенсионного фонда России – организации, от которой обычно ничего хорошего не ждешь.

Суть реформы

ПФР предложил повысить порог выплат накопительной части пенсии единовременно с 5% от общей пенсии гражданина до 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Сначала объясним, что это значит.

До 2013 года большинство работающих россиян имели накопительные счета в Пенсионном фонде – ту часть пенсии, которая безраздельно принадлежит именно нам, в отличие от остальных наших отчислений в фонд, идущих на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Потом эту систему «заморозили», а фактически отменили, но уже накопленные деньги вроде как остались и должны выплачиваться как прибавка к пенсии.

Согласно нынешним правилам, если эта прибавка составляет менее 5% от общей пенсии на «период дожития» (о нем ниже), накопленный пенсионный капитал просто выдают сразу, чтобы не мучиться с расчетами мелочи. На данный момент в среднем это 700 рублей в месяц х 252 месяца = 176 тысяч рублей. В среднем, конечно. Реальная пенсия, как правило, ниже взятых за основу 14 тысяч рублей, соответственно и сумма к выплате будет меньше

А средняя сумма на счету будущего пенсионера – всего 70 тысяч рублей. То есть подавляющее большинство при выходе на пенсию просто получают эти деньги на руки, своеобразное утешение при переходе от зарплаты к бедности. Правда, там копейки – нынешних «выходцев на пенсию» выкинули из накопительной системы еще в 2004 году. Но впоследствии суммы будут расти.

Так обстоят дела на данный момент. А Пенсионный фонд предлагает взять за основу не пенсию конкретного человека, а федеральный прожиточный минимум пенсионера на момент оформления документов (в 2019 году – 8846 рублей, что заметно ближе к реальным пенсиям россиян). И если прибавка окажется не более 20%, то выдавать эти деньги на руки. То есть порогом станет 20% от 8846 * 252 месяца = 446 тысяч рублей. Солидно уже, этакий «пенсионный капитал» как аналог «материнского».

Они инвестируют

Фактически Пенсионный фонд предлагает не возиться с накопленной заморозкой, а отдавать ее гражданам при первой возможности. Но зачем ему это надо?

Пенсионные накопления в России – это как золотой запас США. По документам и то, и другое вроде бы существует, но пощупать никому не дают. Поэтому инициатива Пенсионного фонда может выглядеть и попыткой проверки, а сохранились ли наши накопления. Ведь они лежат не в фонде, а в корпорации ВЭБ.РФ, правопреемнице банка ВЭБ. Вокруг этой организации и ее главы Игоря Шувалова вообще много скандалов, а учитывая, что Счетная палата Алексея Кудрина уже нависла над ВЭБом рыжим вороном, в ближайшие месяцы мы можем узнать много интересного о судьбе своих денег.

На бумаге все выглядит неплохо: так, «сумма страховых взносов на финансирование накопительной пенсии» у автора этих строк составила 241 тысяч рублей, а «сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования» – уже 399 тысяч рублей, в 1,65 раза больше

Это чуть выше официальной инфляции со времени недобровольного «инвестирования» этих средств; если бы автор их вложил, например, в кусок недвижимости, он бы явно проиграл по сравнению с результатом ВЭБа (а если бы в валюту, то выиграл бы). Такими темпами к пенсии накопления превысят порог в 446 тысяч, но и прожиточный минимум вырастет, и еще пяток реформ пройдет, под которыми накопления точно растворятся. Словом, в пенсию автор не верит и вам не советует.

Возвращать не хочется

Вот еще один повод не верить государству в этом вопросе: у нас одновременно с ростом пенсионного возраста увеличивается период дожития, на те же полгода в год: в 2020 году он уже составит 258 месяцев, то есть 23 года! Цинизм абсолютный, ничем не прикрытый: к моменту, когда мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, такими темпами период дожития увеличится до 27 лет, то есть нам предлагают жить до 92 лет. Мы совершенно не против, но статистика неумолима: до нового пенсионного возраста будет доживать менее половины мужчин, что уж говорить о фантастических цифрах наших законодателей!

Но тут все не так просто: закон о накопительной системе писался в те времена, когда власти еще хотели как-то разумно реформировать общество. Поэтому недополученные деньги не должны пропасть – мало кто знает, что лежащие в Пенсионном фонде деньги можно и нужно получить в качестве наследства. Если ваш родственник умер, не достигнув пенсионного возраста или получив в качестве пенсии не все накопленные средства, необходимо написать заявление в Пенсионный фонд, приложив к нему документы о родстве и правах на наследство, и если на накопительном счету покойного есть средства, вам обязаны их перечислить

Это, кстати, одна из причин, по которой накопительная система сознательно «забывается» – государство очень не хочет расставаться с этими средствами, тем более что оно, скорее всего, давно их потратило – накопительную систему заморозили как раз перед сочинской Олимпиадой, на которой ВЭБ потерял огромные средства. То есть инициатива касается пенсионных «накоплений Шрёдингера», которые то ли есть, то ли нет. Между тем упомянутые 70 тысяч рублей в среднем, например, на 50 миллионах накопительных счетов – это, на минуточку, 3,5 триллиона рублей. Это, конечно, не украденные Сбербанком в 1991 году сбережения, но тоже куш немалый. И своей внезапной инициативой Пенсионный фонд наложил большую кучу вопросов в души тех, кто этими триллионами распоряжается.

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Удивительно одно: почему никому не приходит в голову просто оставить условия выплаты накопительной части на усмотрение гражданина? Хотя это – его деньги, он их откладывал, доверял государству для инвестирования, он имеет полное морально право самостоятельно решать, что с ними делать. Хочу – получаю всю сумму на руки, хочу – распределяю ее на 252 или сколько там месяцев наколдуют нам фантасты, хочу – беру половину, хочу – распределяю, например, на 100 месяцев выплат.