Пенсионеров заменят мигрантами

Провластные и либеральные экономисты не смогли найти в пенсионной реформе никакого экономического или социального смысла. Между тем смысл этот есть, но говорить о нем вслух не принято.

Шок от пенсионной реформы в России продолжался довольно долго. Это касалось не только простых граждан, но и научного сообщества – в опубликованных анализах проблемы было гораздо больше эмоций, чем объективности, а выводы обычно подтягивались к личным позициям авторов.

Но постепенно пена схлынула, и стали слышны взвешенные голоса. И звучат они из самых разных лагерей, при этом особенно интересно, когда реформу критикуют представители власти или либерального экономического крыла – то есть те, кому вроде бы положено либо автоматически поддерживать все начинания правительства, либо заботиться, чтобы у нас все было, «как на Западе».

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), более известная как «Президентская академия», на площадке гайдаровско-ясинской НИУ ВШЭ, представил доклад с прекрасным названием «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности». У нас есть две новости об этом докладе. Хорошая – сказанное там очень похоже на правду. Плохая – в этом случае нам предстоят весьма нелегкие годы.

Начнем за здравие

Начало будет хорошим. Уровень бедности начнет снижаться, так как ускоренная индексация пенсий окажет большее влияние, чем отсрочка выхода на пенсию для первых попавших под раздачу. Доклад, видимо, писался долго, так как в нем не упомянуто, что никакой индексации большинство пенсионеров вообще не почувствовали: рост федеральной части пенсии был «компенсирован» сокращением региональных доплат. Да, с этим вроде бы обещают разобраться, но сам факт подобной ошибки говорит о профессионализме архитекторов реформы больше, чем любые экономические выкладки.

Отдельно напомним то, о чем тоже не хотят вспоминать в РАНХиГС – повышение пенсий не компенсирует даже незаконно зажатую правительством в 2016 году индексацию.

Тогда при инфляции в 12,9% пенсию повысили лишь на 4%, после чего, почти через год, кинули еще подачку в 5000 рублей на нос – гуляй, пенсионерия!

А ведь если бы сделали нормальную индексацию, пенсии уже сейчас были бы выше, чем при обещанном с такой помпой повышением на 1000 рублей в месяц. Без всякой реформы, просто при банальном соблюдении закона! Откуда взять на это деньги? Извините, любишь инфляцию раскручивать, люби и расплачиваться. Ресурсы у нас есть, об этом ниже.

Итак, продолжают авторы доклада, первые два года реформы полет будет нормальным – снижение бедности на 0,5 процентных пункта.

Это, между прочим, 740 тысяч человек в масштабах России

Радует. Плюс рост экономики должен хоть как-то сказаться, полагают эксперты, одновременно сомневаясь в этом самом росте, ибо объективных предпосылок для него не видно.

А вот потом последует холодный душ – выяснится, что без реформы бедность снижалась бы быстрее. Более того, даже в эти два года отсутствие реформы дало бы минус 0,1-0,2 процентных пункта по бедности, полагают авторы (по нашим оценкам рост пенсий все же на первом этапе будет благотворен для экономики), а дальше – больше, разница в 0,4-0,8 п.п. после 2024 года: тут мы уже начинаем разбрасываться уровнем жизни миллионов, и серьезных аргументов против нет. Да, зарплаты у нас выше, чем пенсии, помнят авторы, но тут же уточняют: зарплат-то не будет.

Проблема в том, что уровень бедности среди предпенсионеров к 2028 году вырастет на 3-5 процентных пункта по сравнению со сценарием без реформы

Ибо «очевидно, что существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда» – деликатно формулируют сотрудники РАНХиГС.

У нас, если кто не заметил, прошла информационная революция. Тем, кто вырос в теплые аналоговые годы (это относится к родившимся вплоть до конца 1970-х), и без того трудно балансировать в новой реальности, а теперь им предлагают делать это на пять лет дольше. Безработица в этой возрастной категории будет выше 10% (при средних 4-5% по России). Можно, конечно, ввести пособия для попавших в сложную ситуацию предпенсионеров, но зачем тогда отменяли пенсии вообще? Сейчас это уже сделано в виде повышенного пособия по безработице, которое можно получать не более года.

Если же предположить, что предпенсионерам под страхом уголовного преследования сохранят их рабочие места, встанет другой вопрос – куда будет трудоустраиваться молодежь? Привычный цикл движения по рабочим местам окажется нарушен пятилетней «заморозкой» старших сотрудников в занятых ими креслах, и естественного освобождения начальных должностей просто не случится.

Недостижимые цели

Но Бог с ними, с предпенсионерами, лес рубят – щепки летят, не для них реформа затевалась. Две цели, озвученные и премьером, и президентом, – снижение нагрузки на российский бюджет и повышение уровня жизни тех, кто уже получает пенсию.

У нас в стране более 90% госзакупок (в денежном выражении, конечно, так-то на маленькие тендеры, где ничего интересного не распилить, мелкий бизнес все еще пускают) проходят через «единственного поставщика» или по другим неконкурентным формулировкам. Вот где настоящая нагрузка на бюджет, вот где можно найти неиссякаемые источники экономии.

Но нет, ницшеанская логика «Ограбь нищего» по-прежнему торжествует в России

Рост пенсий выше уровня инфляции, вероятно, будет, но, как мы уже видели в 2016 году, при любой трудности правительство просто возьмет свои обещания обратно. К тому же не зря меняли руководство Росстата – бедность в стране тут же снизилась с 12,1% до 11,9%, и нет сомнений, что подобные изменения к лучшему будут происходить постоянно. А если не будут, то найдут еще более понятливого руководителя, который все сделает как надо.

Что до создания рабочих мест и сбора налогов через развитие производства вместо перекачки леса, нефти и газа, то эту песню надоело петь даже руководителям страны. Успехи налицо: еще недавно считавшийся российской компанией «Русал» уже объявил о строительстве завода в США. На очереди, похоже, передача в правильные руки активов ГАЗа.

Разгадка

Что это за оптимизация бюджета с элементами геноцида? Но нет, спешим успокоить: все предусмотрено, и население России от реформы будет только счастливо расти.

Ведь одновременно с фактическим началом пенсионной реформы Кремль создал группу по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 год. 24 «сверхчеловека» под руководством Максима Травникова займутся решением демографической проблемы миграционным путем. Новые граждане, которым в обозримом будущем не нужно платить пенсию (при их формах трудоустройства это будут разве что социальные выплаты с 65-70 годов), должны заселять наши города и веси со скоростью примерно 300 тысяч человек в год, и это минимальная планка (оптимально – более миллиона). Нас ожидают паспортная амнистия, упрощение получения гражданства, отмена запрета на занятие новыми гражданами определенных постов и работу в спецслужбах.

* * *

Вот вам и объяснение. Очевидно, что перед правительством поставлена задача быстрее избавиться от тех, перед кем власть имеет хоть какие-то обязательства (или хотя бы от этих обязательств) и заменить их новыми гражданами, которые от государства ничего и не ждут. Как любит спрашивать о масштабных проектах первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, «Есть ли тут экономика?»

Экономика – есть, России – нет.

Автор: Михаил Мельников