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Пенсионерам посоветовали за благополучием уезжать в Исландию

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 10:43
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фото: Pixabay

Лучше всего жить пенсионерам будет в Исландии. Именно там старики будут чувствовать себя в безопасности.

Французский инвестбанк Natixis составил рейтинг стран, где лучше всего жить пенсионерам. Исландия заняла первое место. Авторы считают, что именно там лучше всего уровень благосостояния и финансовой безопасности пожилых людей.

На втором месте - Швейцария, за ней следует Норвегия. Также в пятерку вошли Ирландия и замыкают ее Нидерланды, пишет «Bloomberg».

В России тоже все еще пытаются улучшить жизнь пенсионеров: так страховая пенсия увеличится в следующем году до 17 тысяч 443 рублей.

темы
Общество
пенсионеры
Исландия
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