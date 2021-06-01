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Люди
Пенсионерам обещают скидку в магазинах за прививку от коронавируса
1 июня, 2021 02:15
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Иркутские пенсионеры, которые привились от коронавируса, получат от производителей скидку на продукты.
Система поощрения обсуждалась на заседании регионального оперативного штаба. Речь идёт о скидке в 5 процентов для вакцинированных на товары производителей, выпускающих яйца и мясо птицы, пищевые ингредиенты и специи. Также данную идею поддержала сеть иркутских супермаркетов. На какие продукты там смогут получить скидку пенсионеры, не указывается, сообщает издание Infox.ru.
Напомним, обязательную вакцинацию ранее допускал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал изменение законодательства для введения принудительной вакцинации от COVID-19.
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