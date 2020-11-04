Педофил под Санкт-Петербургом оказался безобидным любителем этнографии

Telegram-канал Baza

В одном из посёлков Ленинградской области местные жители решили, что на улицах орудует педофил. Одна женщина видела, как неизвестный мужчина, который вызвал у неё подозрения, завёл троих мальчиков за гараж. По факту увиденного женщина и другие местные жители обратились в полицию.

Жители посёлка не стали дожидаться полиции и собрали группу активистов, которая отправилась спасать детей. После того, как их следов найти не удалось – информацию стали распространять по местным сообществам в социальных сетях.

Вскоре выяснилось, что детей никто не похищал, а мужчина, который был с детьми, является отцом одного из них. Об этом сообщила мать одного из «пропавших» детей. По её словам, папа одного из мальчиков решил устроить сыну и его друзьям небольшую этнографическую экскурсию, передаёт Telegram-канал Baza.