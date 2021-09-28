Павильоны «Здоровой Москвы» посещают невысокие мужчины и женщины
Департамент здравоохранения заинтересовался очень важными сведениями – кто же посещает павильоны «Здоровая Москва». Чиновники спросили у мобильных бригад данные о половозрастной структуре пациентов, а также информацию об их росте, весе и индексе массы тела, артериальном давлении.
«Мужчины оказались примерно на 14 см выше женщин – 177 см и 163 см соответственно, и в среднем на почти 15 кг тяжелее. При этом у большинства общие показатели здоровья находятся в безопасных границах: уровень сахара и холестерина в крови – ближе к верхней границе нормы. У женщин наблюдается нормальное артериальное давление: 126/81, у мужчин оно немного выше – 131/84. Что касается индекса массы тела, то он не превышает верхней границы нормы среди молодой группы пациентов, однако имеет тенденцию к увеличению в более возрастных группах, что несет в себе определенные риски для эндокринной и сердечно-сосудистой систем», – прокомментировал главный внештатный специалист по медицинской профилактике столичного Департамента здравоохранения Евгений Прохоренко.
Ранее в павильонах «Здоровой Москвы» были организованы масштабные диспансеризации, прививочные кабинеты, а также программа обследования здоровья человека, который переболел COVID-19.