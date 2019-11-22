Павел Зеленский разложил по полочкам экономику России

О том, как может измениться курс валют, какие перспективы у национальной валюты, и что будет влиять на фондовые рынки в первом полугодии, ― рассказывает старший трейдер Hedge Fund KHRSV LTD Павел Зеленский.

2020 год по меркам экономики государств ― это уже завтра, и для каких-либо глобальных изменений, времени остается мало.

Так, официальные планы озвучены, бюджет на рассмотрении в Думе, а заявленные цифры демонстрируют смешанную картину. Как и в прошлом году, Минфин планирует профицит в бюджете. При этом расходы вырастут, так как это должно, по мнению экспертов, оказать стимулирующий эффект на экономику России, при замедлении мировой экономики. Инфляция посчитана на уровне 3%, но, как и ЦБ, Минфин «держит в уме» 4%.

Средняя цена нефти марки Urals на 2020 год прогнозируется с понижением до 57$ за баррель. В бюджете заложена стоимость нефти 42,4$ за баррель. Все что выше ― полученный доход ― будет направляться в Фонд Национального Благосостояния.

Минэкономразвития прогнозирует, что курс национальной валюты составит 65,7 рублей за доллар

На мой взгляд, интересны прогнозы ЦБ России относительно проекта единой государственной денежно-кредитной политики. Инфляцию он посчитал на целевом уровне в 4%. Понятно, что прогнозировать и озвучивать курс Центробанк не может, а вот в своих прогнозах по нефти на следующий 2020 год, удивил пессимистичным сценарием. При базовом варианте ЦБ видит скромное снижение до 55$ за баррель, в рисковом варианте стоимость намного ниже ― в районе 25$за баррель и оптимистичный прогноз ― до 65$ за баррель. Резюмируем, что официально ЦБ нам спрогнозировал в среднем 65,5 рублей за доллар.

Если рассмотреть в ретроспективе график курса USD RUB, мы увидим, что в течение 10 лет тенденция роста доллара сохраняется. Например, когда в 2008 году доллар вырос с 23 рублей до 35, восстановление рубля имело чуть более 50% от его роста. При падении рубля до 70 рублей за доллар в конце 2014 года рубль так же восстанавливался лишь на 50%. Экстремальным стал январь 2016 года с ростом курса до официальных 83,5 рублей за доллар, когда он попытался остановиться на отметке 56,5, но все вырос в дальнейшем до 68-69 рублей. Все это подтверждает устойчивую тенденцию к росту. В среднесрочной ретроспективе график пары USD RUB с 2015 года сформировал торговый коридор с уровнями 56 и 70 рублей за доллар, внутри которого устойчиво прослеживается медиана на уровне 63, в диапазоне которой мы сейчас и курсируем.

Надеяться на курс доллара 65,5 не стоит, ведь рост глобальной экономики замедлился в 2019 году. Это произошло на фоне торговых противоречий США и Китая, нестабильности в Ближневосточном регионе, отсутствия «экономического чуда» в Европе и неразрешенной сделки по Брекзиту

Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входит 36 наиболее развитых государств, так же предоставила отчет, в котором указывает на проблемы в мировой экономике и снижает ВВП в странах G20 на 2020 год. По оценкам международного агентства Fitch, темпы роста мировой экономики в 2020 году могут снизиться до уровня 2012 года.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина говорит о том, что текущий уровень инфляции в стране позволяет ЦБ действовать на уровне более мягкой денежно-кредитной политики. При этом неопределенность на рынках, как и замедление глобальной экономики, ведет инвесторов в сторону доллара.

Всемирный банк в отчете об экономике в регионах Европы и Центральной Азии снизил свою оценку роста ВВП России на 0,1% ― до 1,7% на 2020 год, из-за продолжительных санкций в отношении России

Санкции привели к оттоку инвестиций, слабому росту торговли и как следствие ― к снижению ВВП. Из-за повышения НДС розничные продажи замедлились. Не пропустил Всемирный банк в докладе и демографические проблемы в нашем регионе, когда смертность превалирует над рождаемостью, по сравнению с первым полугодием 2018 года этот показатель вырос на 21%.

Поэтому прогноз по курсу рубля на 2020 год, скорее всего, будет выше указанных официальных ориентиров, и составит около 68-70 рублей за доллар.