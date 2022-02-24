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Павел Дуров раскрыл причину массового сбоя в Telegram на фоне событий на Украине
24 февраля, 2022 16:59
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lukomore. org/Global Look Press
Мессенджер Telegram испытывает серьезные нагрузки после начала спецоперации России на Украине. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Он заявил, что нагрузки переживает европейский кластер мессенджера. Дуров заявил, что делается все возможное для сохранения высокой скорости отправки и получения сообщений.
Об этом сообщает телеканал «360».
24 февраля Россия начал спецоперацию на Украине. О ней рано утром сообщил президент РФ Владимир Путин.
21 февраля российский лидер признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. В ответ на это Запад принял санкции.
Сегодняшние шаги России тоже не останутся без ответа. Европа уже пообещала самые жесткие ограничительные меры.
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