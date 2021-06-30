Патриотический фестиваль «Память» прошел на самарской земле
Уже второй год специальный корреспондент «Русской Планеты» Сергей Рыжик принимает участие в Международном фестивале.
Каждый год со всех уголков земного шара ветераны стараются приехать, повстречаться с боевыми товарищами и послушать песни и стихи.
В непринуждённой обстановке под звуки гитары отведать вкусных блюд, приготовленный на костре. И с теплом вспомнить службу.
В первый день фестиваля в селе Исаклы был открыт памятник Бойцам ВДВ. Высокие гости из администрации выступили на мероприятии и напомнили о необходимости никогда не забывать подвиги героев, которые сложили свои головы за Родину. После возложение цветов ко всем памятника в парке, почетная делегация в составе бойцов ВДВ выдвинулась к месту начала фестиваля «Память».
Открытие фестиваля началось с построения и вручения благодарственных грамот всем, кто помог и принял участие в подготовке восьмого по счету мероприятия. Для всех гостей организаторы приготовили интересную программу. Перед участниками фестиваля выступил спецназ, казаки и завершилась торжественная часть боем из истории службы наших бойцов в Афганистане.
Но самая важная задача фестиваля - это патриотическое воспитание детей. Для наших будущих Защитников Отечества были проведены уроки мужества, организован музей с оружием, соревнования по метанию ножей, ориентированию, рисованию, стрельбе, пению, тактике ведения боя, умению оказывать первую помощь до приезда скорой и многое другое.
Все желающие после небольшой регистрации могут посмотреть и скачать эксклюзивные фото и видеоматериалы.