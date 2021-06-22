Патриотический фестиваль «Память» пройдёт в Самаре
Уже скоро вновь устремятся караваны машин в направлении Самары. Люди полюбили формат мероприятия, и приезжают семьями. Для взрослых и детей организаторы приготовили много интересного.
В этом году фестиваль «Память» состоится в период с 25 по 27 июня 2021 года в селе Исаклы Исаклинского района Самарской области.
Специальный корреспондент «Русской Планеты» Сергей Рыжик уже второй год будет работать на мероприятии. В этом году мы стали информационными партнёрами фестиваля, и у всех желающих со всего мира будет возможность увидеть фото и видео. И даже скачать на память материалы, пройдя небольшую регистрацию.
«Память» - международный фестиваль военно-патриотической песни проводится в целях объединения и укрепления войскового сотрудничества ветеранских организаций и их единомышленников, а также воспитания у молодежи любви к своему Отечеству, укрепления неразрывной связи поколений.
В рамках проекта в 2021 году соберутся в гостеприимной Самарской области те, кто гордится героической историей своей Родины, кто убежден в необходимости воспитания чувства ответственности перед нашим народом за происходящее.
С 2009 года на протяжении 12 лет Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент» является одним из организаторов различных военно-патриотических фестивалей и концертов, а также спортивных турниров, как для взрослых, так и для детей разного возраста.
Основными, уже ставшими традиционными проектами стали фестивали: «Салам Бача» (Бузулук), «Память» (Самара) и «Время выбрало нас» (Судак, Республика Крым), собирающие в общем количестве более 10 000 участников.
В течение 2015-2020 годов, «Контингентом» проведено 28 концертов в рамках проекта «Память» по Самарской области и Республики Татарстан, проведено более 300 встреч с молодежью военно-патриотической направленности в школах, библиотеках, спортивных клубах и творческих кружках Самарской области. С 2017 года организуются военно-спортивные детские лагеря на базе «пионерских» лагерей охватывающие за сезон более 200 детей и подростков.
Данный проект одобрен Фондом Президентских грантов, Правительством Самарской области, администрацией города Самара и общероссийскими общественными ветеранскими организациями.
В ходе фестиваля проводятся:
- Детские «Веселые старты», военно-патриотические игры и сдача норм ГТО.
- Спортивные состязания между участниками фестиваля (волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, метание ножей, нарды и другие).
- Показательные выступления по дзюдо и самбо.
- Демонстрация техники, вооружения и государственных наград.
- Реконструкция боев Афганской и Великой отечественной войны.
- Экскурсионные прогулки.
- Показательные выступления бойцов спецназа ГРУ и курсантов ВПК.
- Полевая кухня.
- Конкурс рисунков и фотографий.
- Концерт-конкурс начинающих авторов-исполнителей и поэзии на малой сцене «Казарма».
- Гала-концерты с участием известных музыкальных коллективов и авторов-исполнителей на главной сцене «Память».
Музыкальные коллективы, принимающие участие в мероприятии:
- ВИА «Ветераны группы «Каскад»
- группа «Память» (Крым);
– группа «Трассера» (Смоленск);
- группа «Содружество» (Самара);
- группа «Анава» (Челябинск);
- группа «Отечество» (Саранск)
- группа «Ан-2» (Тольятти)
- группа «От Афгана до Чечни» (Базарные Матаки Республика Татарстан)
- группа «Союз» (Самара)
- автор-исполнитель Рокеш Владимир Суслов (Самара)
- автор-исполнитель Юрий Епихин (Москва)
- ансамбль песни и танца «Удалые казачата», и другие.
Фестиваль станет ярким событием в жизни участников и гостей - детей и взрослых!