Патриотический фестиваль «Память» пройдёт в Самаре

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Уже скоро вновь устремятся караваны машин в направлении Самары. Люди полюбили формат мероприятия, и приезжают семьями. Для взрослых и детей организаторы приготовили много интересного.

В этом году фестиваль «Память» состоится в период с 25 по 27 июня 2021 года в селе Исаклы Исаклинского района Самарской области.

Специальный корреспондент «Русской Планеты» Сергей Рыжик уже второй год будет работать на мероприятии. В этом году мы стали информационными партнёрами фестиваля, и у всех желающих со всего мира будет возможность увидеть фото и видео. И даже скачать на память материалы, пройдя небольшую регистрацию.



«Память» - международный фестиваль военно-патриотической песни проводится в целях объединения и укрепления войскового сотрудничества ветеранских организаций и их единомышленников, а также воспитания у молодежи любви к своему Отечеству, укрепления неразрывной связи поколений.



В рамках проекта в 2021 году соберутся в гостеприимной Самарской области те, кто гордится героической историей своей Родины, кто убежден в необходимости воспитания чувства ответственности перед нашим народом за происходящее.



С 2009 года на протяжении 12 лет Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент» является одним из организаторов различных военно-патриотических фестивалей и концертов, а также спортивных турниров, как для взрослых, так и для детей разного возраста.

Основными, уже ставшими традиционными проектами стали фестивали: «Салам Бача» (Бузулук), «Память» (Самара) и «Время выбрало нас» (Судак, Республика Крым), собирающие в общем количестве более 10 000 участников.

В течение 2015-2020 годов, «Контингентом» проведено 28 концертов в рамках проекта «Память» по Самарской области и Республики Татарстан, проведено более 300 встреч с молодежью военно-патриотической направленности в школах, библиотеках, спортивных клубах и творческих кружках Самарской области. С 2017 года организуются военно-спортивные детские лагеря на базе «пионерских» лагерей охватывающие за сезон более 200 детей и подростков.

Данный проект одобрен Фондом Президентских грантов, Правительством Самарской области, администрацией города Самара и общероссийскими общественными ветеранскими организациями.



В ходе фестиваля проводятся:



- Детские «Веселые старты», военно-патриотические игры и сдача норм ГТО.



- Спортивные состязания между участниками фестиваля (волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, метание ножей, нарды и другие).



- Показательные выступления по дзюдо и самбо.



- Демонстрация техники, вооружения и государственных наград.



- Реконструкция боев Афганской и Великой отечественной войны.



- Экскурсионные прогулки.



- Показательные выступления бойцов спецназа ГРУ и курсантов ВПК.



- Полевая кухня.



- Конкурс рисунков и фотографий.



- Концерт-конкурс начинающих авторов-исполнителей и поэзии на малой сцене «Казарма».



- Гала-концерты с участием известных музыкальных коллективов и авторов-исполнителей на главной сцене «Память».



Музыкальные коллективы, принимающие участие в мероприятии:



- ВИА «Ветераны группы «Каскад»



- группа «Память» (Крым);



– группа «Трассера» (Смоленск);



- группа «Содружество» (Самара);



- группа «Анава» (Челябинск);



- группа «Отечество» (Саранск)



- группа «Ан-2» (Тольятти)



- группа «От Афгана до Чечни» (Базарные Матаки Республика Татарстан)



- группа «Союз» (Самара)



- автор-исполнитель Рокеш Владимир Суслов (Самара)



- автор-исполнитель Юрий Епихин (Москва)



- ансамбль песни и танца «Удалые казачата», и другие.



Фестиваль станет ярким событием в жизни участников и гостей - детей и взрослых!