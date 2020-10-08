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Патриарх Кирилл заговорил о неправильно потраченных лучших годах жизни

Кирилл Савушкин
8 октября, 2020 19:32
1 мин
Photo
Flickr

Глава РПЦ патриарх Кирилл порассуждал о пандемии коронавируса в ходе своей проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

По его словам, происходящее является «последним звонком» для человечества и есть риск того, что пандемия станет точкой невозврата.

«...Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», - заявил церковный деятель.

Согласно опубликованному на сайте РПЦ тексту проповеди, Кирилл также коснулся темы похоти и огромных самоограничений. Пандемию он предложил считать возможностью, в том числе, «всё переосмыслить».

темы
РПЦ
пандемия
патриарх Кирилл
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