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Патриарх Кирилл умолчал о своей прививке от коронавируса
13 апреля, 2021 20:38
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Russian Government/via Globallookpress.com
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл прошёл вакцинацию от коронавируса. При этом, все уколы были сделаны еще в марте. Об этом рассказал глава синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Да, святейший патриарх вакцинировался», - сообщил он.
Легойда также уточнил, что оба укола патриарху «были сделаны еще в марте, до 20-го числа».
Вакцинирование было выполнено одной из разработанных в России вакцин. Никаких побочных симптомов у главы РПЦ не было.
Легойда отметил, что теперь Кирилл сможет принимать участие в публичных мероприятиях, передаёт «РБК».
Почему о вакцинации патриарха стало известно только сейчас, Легойда не уточнил.
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