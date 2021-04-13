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Патриарх Кирилл умолчал о своей прививке от коронавируса

Антон Мельников
13 апреля, 2021 20:38
1 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 20:38
1 мин
Russian Government/via Globallookpress.com
Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл прошёл вакцинацию от коронавируса. При этом, все уколы были сделаны еще в марте. Об этом рассказал глава синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Да, святейший патриарх вакцинировался», - сообщил он.

Легойда также уточнил, что оба укола патриарху «были сделаны еще в марте, до 20-го числа».

Вакцинирование было выполнено одной из разработанных в России вакцин. Никаких побочных симптомов у главы РПЦ не было.

Легойда отметил, что теперь Кирилл сможет принимать участие в публичных мероприятиях, передаёт «РБК».

Почему о вакцинации патриарха стало известно только сейчас, Легойда не уточнил.

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ТЕГИ
РПЦ
Коронавирус
Церковь
Патриарх Кирилл
Вакцинация
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