Патриарх Кирилл просит игуменью Феофанию продать купленный за 10 млн Mercedes

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Фото: Flickr

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию продать автомобиль Mercedes Benz S-класса, на который она потратила почти 10 миллионов рублей.

Патриарх напомнил, что пожертвования на монастырь необходимо использовать исключительно на социальные и благотворительные цели.

Как передает официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-канале, патриарх напомнил всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться роскошными автомобилями.

По информации «Открытых медиа», в 2015 году Феофания стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», которую строили по программе для паломников, а в 2018 году — четырехзвездочной «Даниловской».