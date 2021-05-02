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Патриарх Кирилл: Пасха дарит надежду на преодоление пандемии

Сергей Михневич
2 мая, 2021 10:37
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 10:37
1 мин
Russian Government/Global Look Press
Russian Government/Global Look Press

Православные верующие сегодня отмечают Пасху. Главное богослужение в России прошло в храме Христа Спасителя. Из Иерусалима туда в первую очередь доставили частицу Благодатного огня, который сошел накануне.

Службу провел патриарх Кирилл. В пасхальном обращении к верующим он заявил, что Пасха дарит надежду на окончание пандемии коронавируса COVID-19.

«Нынешняя Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх считает, что эти уроки являются напоминанием о хрупкости бытия и ценности простого человеческого общения, которого людей лишила пандемия, пишет РБК.

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Патриарх Кирилл
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