Патриарх Кирилл: Пасха дарит надежду на преодоление пандемии

Люди

Православные верующие сегодня отмечают Пасху. Главное богослужение в России прошло в храме Христа Спасителя. Из Иерусалима туда в первую очередь доставили частицу Благодатного огня, который сошел накануне.

Службу провел патриарх Кирилл. В пасхальном обращении к верующим он заявил, что Пасха дарит надежду на окончание пандемии коронавируса COVID-19.

«Нынешняя Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх считает, что эти уроки являются напоминанием о хрупкости бытия и ценности простого человеческого общения, которого людей лишила пандемия, пишет РБК.