Пассажиры застряли на подмосковной станции после схода электрички с рельсов

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Два вагона электрички сошли с рельсов в Подмосковье.

Инцидент произошел у станции Толстопальцево. Речь идет об электропоезде 7161. По этой причине приостановлено движение в обе стороны на участке Толстопальцево - Лесной городок.

В результате схода вагонов пострадавших нет, причины произошедшего устанавливают специалисты.

Пассажиров, застрявших на станции, развезут на перехватывающих автобусах. Движение будет осуществляться на участке Толстопальцево - Лесной городок - Апрелевка.

В Киевском направлении нужно воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта Мосгортранса вдоль Киевского направления железной дороги, сообщает телеканал «360».