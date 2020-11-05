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Общество
Пассажиры застряли на подмосковной станции после схода электрички с рельсов
5 ноября, 2020 23:05
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flickr.com
Два вагона электрички сошли с рельсов в Подмосковье.
Инцидент произошел у станции Толстопальцево. Речь идет об электропоезде 7161. По этой причине приостановлено движение в обе стороны на участке Толстопальцево - Лесной городок.
В результате схода вагонов пострадавших нет, причины произошедшего устанавливают специалисты.
Пассажиров, застрявших на станции, развезут на перехватывающих автобусах. Движение будет осуществляться на участке Толстопальцево - Лесной городок - Апрелевка.
В Киевском направлении нужно воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта Мосгортранса вдоль Киевского направления железной дороги, сообщает телеканал «360».
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