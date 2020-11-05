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Пассажирам московского метро станут доступны пустые вагоны

Артем Денисов
5 ноября, 2020 05:00
2 мин
метро
Фото: bte-atm.ru

Новый информационный сервис начал работу на станции московского метро «Проспект мира» Калужско-Рижской линии.

Он позволяет узнавать о загруженности вагона. Вскоре подобная услуга появится на станции «Мичуринский проспект». В обоих случаях данные о загруженности вагона будут транслироваться на основе сведений, полученных онлайн. Пассажирам будет проще выбрать место посадки для соблюдения социальной дистанции на фоне пандемии коронавируса.

Власти на основании этой информации рассмотрят возможность ее масштабирования на другие наиболее загруженные станции.

После выхода новой версии приложения «Метро Москвы» сведения о степени загрузки вагонов и времени прибытия появятся в смартфонах пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram.

Тем временем, со следующего года в Москве начнется строительство еще 25 станций метрополитена. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Сообщается, что развитие транспортной инфраструктуры является ключевым приоритетом Адресной инвестиционной программы города на 2021-2023 годы.

темы
москва
метро
сервис
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