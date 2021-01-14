Пассажир описал пережитое на борту «отключившегося» российского самолета
Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Салехард, экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково. Пассажир рейса рассказал, что о технической неисправности в системе воздушного судна сообщили во время набора высоты.
При взлете произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о скорости, отключением автопилота и переходом на аварийный режим управления.
После инцидента экипаж сообщил о необходимости посадки в аэропорту вылета.
Один из пассажиров рейса по имени Александр рассказал, как все происходило: «Около часа мы летали кругами и вырабатывали топливо. Ощущались перепады скорости и высоты, было немного страшно, но все держались нормально. Затем Домодедово отказало в посадке из-за метеоусловий». Его слова приводит «Ямал-Регион».
Самолет благополучно долетел до Пулково и сел в аэропорту. Воздушное судно будут осматривать специалисты.
Ранее над Москвой пролетел дымящийся самолет.