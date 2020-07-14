Пассажир авиалайнера пригрозил соседям в случае непризнания ими Иисуса темнокожим

Общество

Фото: pixabay.com

Пассажир авиакомпании Alaska Airlines требовал, чтобы все на борту авиалайнера признали, что Иисус был темнокожим.

В противном случае мужчина угрожал всех убить. Пилотом пришлось произвести экстренную посадку в аэропорту Сиэтла. По данным перевозчика, угрозы посыпались спустя 20 минут после взлета. Молодой человек встал со своего места и громко закричал. Он хотел, чтобы все пассажиры поверили в то, что Иисус был темнокожим.

Успокоить буйного пассажира пытался сотрудник правоохранительных органов, оказавшийся на борту. Когда воздушное судно оказалось в аэропорту Сиэтла, парня передали полиции.

Пассажиров пересадили на другой рейс до Чикаго, сообщает телеканал «360».

Напомним, пилот лайнера британской авиакомпании ЕasyJet, который должен был отправиться из Манчестера в испанскую Аликанту, не явился на рейс и его заменил один из пассажиров.

По информации газеты Manchester Evening News, самолет был задержан в аэропорту на неопределенное время. Пока сотрудники аэропорта разбирались в ситуации, один из пассажиров предложил экипажу услуги пилота, так как ему очень хотелось попасть на отдых со своей семьей.

Мужчина предъявил удостоверение пилота, и компания согласилась посадить его за штурвал.

«Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего», — заявили в авиакомпании.