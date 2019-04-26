Пасхальный дар-2019

Ещё не придумали, как с пользой провести выходные в столице? С 25 апреля по 5 мая в Москве проходит ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар».

На 14 городских площадках, в том числе на Тверской площади, на площади Революции и на Тверском бульваре в центре, а также в других столичных округах, гостей ждёт развлекательная программа. Здесь пройдут кукольные и музыкальные спектакли, концерты фольклорной и духовной музыки, творческие и ремесленные мастер-классы и многое другое. На фестивале можно купить сувениры, пасхальные украшения, а также мёд, чай, пряники и, конечно же, куличи, изготовленные по старинным русским рецептам.

Площадки «Пасхального дара» будут работать с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

