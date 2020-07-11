Пару из Сахалина обвиняют в жестоком убийстве ребенка

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Мужчину и женщину без определенного места жительства будут судить за убийство 8-ми летней девочки на Сахалине. Её тело было обнаружено 6 июля.

Ребенка без признаков жизни нашли в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района. На её теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

Задержанными подозреваемыми стали женатые 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. По данным СК, женщина похитила ребенка, а её муж совершил убийство, а также действия сексуального характера в отношении девочки, сообщает Znak.com.