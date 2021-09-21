«Парты таскать?»: лекция проигнорировавшего стрельбу профессора Сыромятникова попала в сеть
Появилась запись лекции профессора Пермского государственного университета Олега Сыромятникова, который проигнорировал стрельбу и продолжал занятие. Напомним, занятие приостановил только ОМОН.
На записи слышно, как кто-то зашел в аудиторию и произнес: «Извините меня, пожалуйста. Там какое-то ЧП внизу, кто-то с оружием».
На это он выразил надежду, что «никто не выгонит отсюда». Учащиеся стали перебивать лектора и предлагать закрыть двери, но он был против.
«Парты таскать? Нет, ну давайте серьезно. Тут ведь учеба», - реагирует Сыромятников.
Позже студенты заявляют, что в здании паника, но профессор возвращается к теме занятия. При этом он согласился выключить свет в аудитории, а все разговоры студентов называет «сплетнями». Фоном слышны хлопки и сигнализация.
«Так, все, работаем, работаем! Пишем дальше... Продолжаем занятие», - говорит преподаватель. Доказательства инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что Сыромятников отказался прервать лекцию из-за нападения на университет. В вузе оправдали преподавателя и отметили, что он поступил правильно, предотвратив панику.