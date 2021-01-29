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Парламент Португалии одобрил добровольное самоубийство

Антон Мельников
29 января, 2021 19:52
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 19:52
1 мин
Pixabay
Pixabay

Агентство Associated Press сообщает, что в Португалии парламент страны проголосовал за легализацию эвтаназии.

За принятие меры высказалось 136 парламентариев, против – 78.

Законопроект предусматривает, что человек сможет самовольно окончить свою жизнь при помощи врачей. Мера будет доступна для смертельно больных и тяжелораненых пациентов.

Далее предлагаемый законопроект должен одобрить президент страны, однако даже в случае его отказа, парламент может добиться принятия документа, передаёт Lenta.ru.

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