Парламент Португалии одобрил добровольное самоубийство

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Агентство Associated Press сообщает, что в Португалии парламент страны проголосовал за легализацию эвтаназии.

За принятие меры высказалось 136 парламентариев, против – 78.

Законопроект предусматривает, что человек сможет самовольно окончить свою жизнь при помощи врачей. Мера будет доступна для смертельно больных и тяжелораненых пациентов.

Далее предлагаемый законопроект должен одобрить президент страны, однако даже в случае его отказа, парламент может добиться принятия документа, передаёт Lenta.ru.