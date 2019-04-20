Парад трамваев в Москве

В Москве прошёл традиционный парад трамваев, приуроченный к годовщине начала трамвайного движения в городе. В этом году московскому трамваю исполнилось целых 120 лет! Мероприятие ежегодно собирает тысячи людей, а в этом году зрителей было ну очень много: весна наконец-то вступила в свои права, и погода была хорошая. А кто не смог посетить мероприятие и отправился на дачу - может посмотреть фоторепортаж "Русской Планеты".

Маршрут колонны каждый год один и тот же: вереница трамваев начинает свое движение на Шаболовке, затем проходит по главным улицам города, а заканчивает шествие на Чистопрудном бульваре.

В параде участвуют как исторические машины, отслужившие десятилетия, так и совсем новые современные модели, которые активно эксплуатируются и в наши дни.

Во главе колонны ехала конка XIX века.

Такой трамвай - почти что карета.

Водитель за работой.

В этом году в колонне было 19 вагонов – больше, чем на парадах прошлых лет.

Возле каждого трамвая гостей встречали артисты в исторических костюмах.

250 тысяч зрителей - ровно столько человек посетило в этом году Московский парад трамваев. И это рекорд!

Самыми благодарными гостями парада были дети. Вот уж кому за счастье прокатиться на трамвае 50-х годов.

В параде приняли участие и современные модели трамваев. Даже те, которые пока не встретишь на улицах города.

Ретро-кабина водителя.

Этот трамвай называется "львёнок".

Регулярное трамвайное движение в Москве было открыто 7 апреля (25 марта по старому стилю) 1899 года.

Тогда в Москве начал действовать первый электрический парк на Башиловке. Трамваи курсировали от Бутырской Заставы до Петровского парка.

Будем надеяться, следующей весной так же повезёт с погодой.