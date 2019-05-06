Парад и пробки

Самый разгар текущей рабочей недели, 7 мая, москвичи вновь встретят в пробках. С 5.30 утра из-за генеральной репетиции Парада Победы для автомобилистов закроют часть центра, а также несколько магистралей на западе столицы. ЦОДД призывает водителей отказаться от поездок в центр и пересесть на метро. В Метрополитене, в свою очередь, уверяют, что к наплыву пассажиров готовы. Кто же на самом деле виноват в перекрытиях города из-за репетиции Парада Победы, и что там вообще нужно так долго репетировать?

Что перекроют?

Итак, сперва о том, какие именно улицы будут недоступны для движения. Как сообщает ЦОДД, перекрытия затронут преимущественно центр. С 5:30 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим улицам:

ул. Тверская (от Страстного бульвара до ул. Моховая);

ул. Моховая;

ул. Охотный ряд;

Кремлёвская набережная и ещё на 25 улицах в центре.

Кроме того, с 10:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение на следующих улицах:

Звенигородском шоссе;

ул. Новый Арбат;

Новинском бульваре и ещё 9 улицах Москвы.

Кто репетирует?

В Параде Победы-2019 примут участие пешие парадные расчеты – 13083 человека - и техника в количестве 132 единиц. Военнослужащие и тяжёлая техника проследуют от места дислокации на пустыре в районе Нижних Мневников до Красной Площади и обратно.

Возникает вопрос: зачем гонять тяжёлую технику в полном составе по улицам города, портя асфальт? Неужели нельзя провести репетиции где-то ещё – например, на каком-нибудь полигоне в Подмосковье, тем более, что, помимо генеральной репетиции, Параду предшествовали 14 тренировок на Алабинском гарнизоне и 2 тренировки непосредственно на Красной площади? И вообще – сценарий парада каждый год примерно одинаков, что там можно репетировать?

Так-то оно так, да только вот Парад Победы, каким мы его привыкли видеть сегодня, существует не так уж и долго. В 2008 году тяжёлая техника впервые в истории новой России проехалась по Красной площади. Последний раз это было аж в 1990-м году (запомните эту дату).

Каждый год количество техники на Параде разное. Например, в 2010 году количество техники было рекордным – 161 единица, плюс 127 самолётов и вертолётов. 2011 году в шествии на 9 мая приняло участие рекордное количество военнослужащих – почти 20 тысяч человек. В прошлом году в Параде были задействованы 159 единиц наземной техники, а также 75 самолётов и вертолётов.

Отличается и состав техники. Так, в прошлом году по Красной площади впервые проехались боевые машины поддержки танков «Терминатор», а также универсальные бронемобили «Тайфун». Да и «Арматы» и «Тополь-М» Россия получила сравнительно недавно.

Утраченный парад

Мы не просто так попросили вас запомнить дату последнего Парада победы с участием тяжёлой техники перед тем, как традицию возродили в 2008-м году. В 1990-м году Парад принимал Михаил Горбачёв, а годом позже, в период полураспада, стране было и вовсе не до парадов. Борис Ельцин решил не возрождать традицию, изменив ей лишь единожды: в 1995 году военная техника принимала участие в торжествах, правда, не на Красной площади, а на Поклонной горе.

Спасибо Борису Николаевичу - традиции проведения военных парадов, отработанные до мелочей, за эти годы были утеряны. Исчезла наработанная структура. Изменилась и структура армии, так что репетиции и впрямь необходимы. А пробки… да, они раздражают. Очень сильно. Но если жители Москвы и других городов, где перекрывают улицы из-за репетиций, побурчат немного и предпочтут смотреть Парад по телевизору, то либералы год из года требуют парады и вовсе запретить. Мол, не нужны они. Чего асфальт ломать почём зря? Кого ни возьми – Лев Пономарёв, Александр Минкин и другие «пацифисты» - всех их, как чертей от ладана, корёжит от «воинских ритуалов», ради которых приходится совершать «страшное» - перекрывать улицы.

Возрождённый парад – не просто символ возрождения военной мощи России. Это повод гордиться не только дедами, но и их сыновьями и внуками, которые дали стране самую современную военную технику, защищающую наши границы. Которые не забыли о воинском долге. Которые знают, что те, кто к войне готовятся – сильнее всех на этой земле хотят мира.

Хотим верить, что вместе с Парадом с участием тяжёлой военной техники будет возрождена и технология проведения военных торжеств – как часы, вплоть до мелочей. Тогда и необходимость в дополнительной репетиции на Красной площади и перекрытиях, быть может, отпадёт. В конце концов, без пробок и правда лучше.