Парад колясок в Люберцах: фоторепортаж «Русской Планеты»
Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

В Подмосковье креативно отметили День защиты детей

Необычно отметить День защиты детей решили в Подмосковье. Вот уже в третий раз в Люберцах прошёл парад колясок.

В этом году тема мероприятия - «Вокруг света». В конкурсе приняли участие 13 семей.

Эта коляска посвящена Древней Греции, а на колеснице восседает богиня красоты Афродита.

Композиция называется Великолепный вьетнамский дракон.

Ни за что не догадаться без подсказки - это Кёльнский собор.

Мама назвала эту коляску «На большом воздушном шаре». А в ней - будущий путешественник, мечтающий повторить подвиги Фёдора Конюхова.

Коляска под названием «Техас».

«СССР: первый семейный экипаж». По условиям конкурса, коляска должна отвечать нескольким критериям. Например, ездить. Эта ракета передвигалась с большим трудом.

Космическая тема была очень популярна. Вокруг света - так вокруг света!

Самая многочисленная делегация представила коляску-корабль. К слову, эта коляска, правда, в другом оформлении, уже принимала участие в прошлогоднем конкурсе.

Германо-вьетнамская дружба.

Жюри предстояло сделать непростой выбор.

Победила коляска под названием «Техас». Авторы самой креативной коляски получили призы - сертификат на путешествие и детский мотоцикл.

Первый пилот устал.

Теги:
События: дети, праздник
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