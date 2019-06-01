Парад колясок в Люберцах: фоторепортаж «Русской Планеты»

В Подмосковье креативно отметили День защиты детей
Необычно отметить День защиты детей решили в Подмосковье. Вот уже в третий раз в Люберцах прошёл парад колясок.
В этом году тема мероприятия - «Вокруг света». В конкурсе приняли участие 13 семей.
Эта коляска посвящена Древней Греции, а на колеснице восседает богиня красоты Афродита.
Композиция называется Великолепный вьетнамский дракон.
Ни за что не догадаться без подсказки - это Кёльнский собор.
Мама назвала эту коляску «На большом воздушном шаре». А в ней - будущий путешественник, мечтающий повторить подвиги Фёдора Конюхова.
Коляска под названием «Техас».
«СССР: первый семейный экипаж». По условиям конкурса, коляска должна отвечать нескольким критериям. Например, ездить. Эта ракета передвигалась с большим трудом.
Космическая тема была очень популярна. Вокруг света - так вокруг света!
Самая многочисленная делегация представила коляску-корабль. К слову, эта коляска, правда, в другом оформлении, уже принимала участие в прошлогоднем конкурсе.
Германо-вьетнамская дружба.
Жюри предстояло сделать непростой выбор.
Победила коляска под названием «Техас». Авторы самой креативной коляски получили призы - сертификат на путешествие и детский мотоцикл.
Первый пилот устал.
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