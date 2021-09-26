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Папарацци «посягнул» на частную жизнь Эммануэля Макрона и его жены
26 сентября, 2021 18:50
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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look press
Папарацци посягнул на частную жизнь президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит. Соответствующую жалобу супруги подали в полицию.
Макроны подали жалобу несколько дней назад. По мнению президента Франции и его жены, папарацци Тибо Далифар посягал на их частную жизнь. Он публиковал снимки супругов с мест отдыха. В частности, речь идет о фотографиях, на которых Макрон изображен на гидроцикле в купальном костюме.
Также Далифар распространял фото, сделанные напротив Елисейского дворца. В отношении фотографа начато предварительное расследование, пишет «РИА Новости».
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