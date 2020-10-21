Папа Римский пошёл против Ватикана и сделал громкое заявление по поводу гей-браков

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Папа Римский Франциск призвал к легализации однополых браков.

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они — дети Божьи — имеют право на семью. Никто не должен из-за этого быть изгоем или несчастным», — заявил католический лидер.

СМИ отмечают, что своим заявлением Папа отступил от официальной позиции Ватикана и своих предшественников.

Премьера документального фильма «Франциск» прошла 21 октября на Римском кинофестивале. В картине Папа Римский рассказывается о своем видении социальных проблем и пастырского служения.

Ранее в книге 2013 года «На небе и на земле» Папа Франциск не отвергал возможность гей-союзов, но называл законы, которые приравнивают однополые отношения к браку, «антропологической регрессией». Также в книге Папа выражал беспокойство по поводу того, что гомосексуальные пары могут усыновлять детей: «Каждому человеку нужны отец-мужчина и мать-женщина, которые помогут им сформировать их идентичность», передаёт «Сноб».