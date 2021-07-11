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Папа Римский из окна успокоил переживавших верующих
11 июля, 2021 15:14
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FABIO CIMAGLIA/Keystone Press Agency/Globallookpress
Глава Римской католической церкви Франциск впервые появился на публике после перенесенной операции. Понтифик выступил с проповедью 11 июля, в воскресение.
Речь Папы показали в прямом эфире Vatican news. Об этом сообщил ТАСС.
Напомним, Франциску была сделана серьезная операция на кишечник. Сейчас он идет на поправку.
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