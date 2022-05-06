«Папа не переживай, я с русскими»: дочь Касселя и Белуччи носит ушанку и поет русские песни
Дева Кассель, 17-летняя дочь итальянской модели Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя, засветилась в соцсетях у своей подруги, русской модели Эмили Бруни.
На видео, которые опубликовала в своем telegram Бруни 4 мая, Дева Кассель разговаривает на русском языке, а также поет на русском «всем моим братьям салам» - фразу из песни рэпера Face, ставшую вирусной в TikTok.
Судя по всему, девушки отправились гулять в Брайтон «с Васьком» - это следует из поста в ТГ у Бруни. Затем Бруни написала: «она сказала - папа не переживай я с русскими», - имея в виду Деву Кассель.
Ранее подруги Эмили и Дева примерили на себя образы в русских шапках-ушанках с гербом СССР.
Примечательно, что в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, заблокирована в РФ) у Эмили на аватарке размещен бело-сине-белый флаг, принятый в качестве «флага свободной России» у политических эмигрантов, не согласных с нынешней политикой РФ, а в профиле красуются оскорбления в адрес российского президента и слова поддержки в адрес Украины.
Вряд ли стоит искать глубокий смысл в девчачьих фотосессиях в русских шапках-ушанках и одобрительно хлопать Деву по плечу - мол, за русских девчонка, молодец.
Дева, как и Эмили, как и почти любой нормально развивающийся в ее возрасте тинейджер - за бунт и за все плохое против всего хорошего. Ну и порцию сетевого хайпа и «рофлов» (приколов - прим. РП) получить всем хочется.
Хотя нельзя не признать: в наше время быть русскими - настоящий панк-рок.
Дева Кассель - дочь Моники Белуччи, известной итальянской модели и актрисы, рожденной в браке с Венсаном Касселем, французским актером. Пара давно в разводе. Дева пошла по стопам матери - не только в плане внешности, но и в карьере. У нее за плечами контракты с Dolce&Gabbana и обложка Vogue.