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Общество
Пандемия: власти Франции готовятся к третьему локдауну
24 января, 2021 11:44
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Flickr.com
Власти Франции в ближайшее время готовы объявить новый, третий по счету, карантин из-за коронавируса.
Решение об этом будет принято в ближайшее время, сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения, пишет РБК со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.
Объявление нового карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.
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