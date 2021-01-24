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Пандемия: власти Франции готовятся к третьему локдауну

Сергей Михневич
24 января, 2021 11:44
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 11:44
1 мин
Власти Франции готовятся к третьему локдаун
Flickr.com

Власти Франции в ближайшее время готовы объявить новый, третий по счету, карантин из-за коронавируса.

Решение об этом будет принято в ближайшее время, сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения, пишет РБК со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

Объявление нового карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.

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Франция
Пандемия
Локдаун
1 мин
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