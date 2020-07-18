По состоянию на 18 июля 10:30
Заболевших765 437
За последние сутки6 234
Выздоровело546 863
Умерло12 247
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Пандемия отбросит далеко за черту бедности более 100 миллионов человек

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 17:40
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Из-за пандемии COVID-19 порядка 100 миллионов человек могут оказаться в черте крайне нищеты, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его мнению, сейчас человечествостолкнулось с самым серьезным падением доходов с 1870 года.

«На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов», — цитирует его РИА «Новости».

Генсек заявляет, что пандемия обнажила риски, которые люди старались не замечать на протяжении десятилетий: проблемы систем здравоохранения, пробелы в соцзащите, структурное неравенство и экологическая проблема.

Сейчас в мире уже подтверждено 14,1 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевания стали 603 тысячи человек, выздоровели 7,89 млн пациентов.

темы
экономика
кризис
пандемия
бедность
мир
1 мин