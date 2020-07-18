Пандемия отбросит далеко за черту бедности более 100 миллионов человек

Общество

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Из-за пандемии COVID-19 порядка 100 миллионов человек могут оказаться в черте крайне нищеты, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его мнению, сейчас человечествостолкнулось с самым серьезным падением доходов с 1870 года.

«На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов», — цитирует его РИА «Новости».

Генсек заявляет, что пандемия обнажила риски, которые люди старались не замечать на протяжении десятилетий: проблемы систем здравоохранения, пробелы в соцзащите, структурное неравенство и экологическая проблема.

Сейчас в мире уже подтверждено 14,1 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевания стали 603 тысячи человек, выздоровели 7,89 млн пациентов.