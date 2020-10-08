Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Пандемия обостряется: В Москве возникла нехватка коек для больных коронавирусом

Антон Мельников
8 октября, 2020 20:08
1 мин
d
Pixabay

В Москве дополнительно развернут два временных коронавирусных госпиталя из-за нехватки коек. Госпитали будут введены в ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в течение двух недель, сообщает «РБК» со ссылкой на источники в столичной мэрии.

Ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что два этих пункта могут начать работу.

«У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем, — отмечала вице-мэр. — Это торговый центр «Москва» — он законсервирован, сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя — и центр на ВДНХ», - приводит слова Раковой «РБК».

темы
Москва
коронавирус
Анастасия Ракова
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!