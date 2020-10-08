Пандемия обостряется: В Москве возникла нехватка коек для больных коронавирусом

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В Москве дополнительно развернут два временных коронавирусных госпиталя из-за нехватки коек. Госпитали будут введены в ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в течение двух недель, сообщает «РБК» со ссылкой на источники в столичной мэрии.

Ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что два этих пункта могут начать работу.

«У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем, — отмечала вице-мэр. — Это торговый центр «Москва» — он законсервирован, сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя — и центр на ВДНХ», - приводит слова Раковой «РБК».