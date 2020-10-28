Пандемия коронавируса установила антирекорды сразу в восьми странах мира

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28 октября стало известно, что за прошедшие сутки коронавирус установил антирекорды сразу в 8 странах мира.

В Швеции было выявлено 1980 новых зараженных COVID-19. Это рекордный для страны суточный прирост. Также большое число заболевших зафиксировано в Чехии, где заболели 15 663 человека.

Литва и Эстония зафиксировали 776 и 125 заразившихся, соответственно.

В Германии за сутки выявили 14,9 тыс. инфицированных, а в Швейцарии за тот же срок – 8 593.

Польша отчиталась о 18,8 тыс. случаев заражения COVID-19, а Болгария зафиксировала 2569 случаев заражения.

Для всех перечисленных стран указанный суточный прирост является рекордным за сутки, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».