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Пандемия коронавируса установила антирекорды сразу в восьми странах мира
28 октября, 2020 17:08
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Pixabay
28 октября стало известно, что за прошедшие сутки коронавирус установил антирекорды сразу в 8 странах мира.
В Швеции было выявлено 1980 новых зараженных COVID-19. Это рекордный для страны суточный прирост. Также большое число заболевших зафиксировано в Чехии, где заболели 15 663 человека.
Литва и Эстония зафиксировали 776 и 125 заразившихся, соответственно.
В Германии за сутки выявили 14,9 тыс. инфицированных, а в Швейцарии за тот же срок – 8 593.
Польша отчиталась о 18,8 тыс. случаев заражения COVID-19, а Болгария зафиксировала 2569 случаев заражения.
Для всех перечисленных стран указанный суточный прирост является рекордным за сутки, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
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