Память погибшего министра МЧС Зиничева будут почитать по методичке
МЧС выпустило специальную методичку, которая регулирует увековечение памяти бывшего главы ведомства Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года. Документ попал в распоряжение Telegram-канала «База».
Документ регулирует порядок названия в честь экс-министра судов, учебных заведений, организаций и мероприятий, которые призваны «сохранить память о героизме».
Согласно документу, если в честь министра уже был назван корабль или учебное заведение, аналогичные предложения приниматься больше не будут. Более того, предложения об увековечивании памяти Зиничева теперь будет рассматривать специальная комиссия.
Если какое-либо мероприятие или объект захотят назвать именем министра, то инициаторы должны будут предоставить комиссии историческую справку, обоснование и гарантии о соблюдении надлежащего эстетического вида. Кроме того, вопрос должен согласовываться с семьёй погибшего главы МЧС.
Предполагается, что выпущенные требования будут способствовать формированию «чувства патриотизма» у сотрудников МЧС, пишет «База».