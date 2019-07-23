Памфилова не позволила Соболь манипулировать ЦИКом
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Памфилова не позволила Соболь манипулировать ЦИКом

Выборы в Мосгордуму пройдут без Любови Соболь

Руководитель ЦИКа Элла Памфилова ответила резким отказом на предложение экс-кандидата от команды Алексея Навального Любови Соболь поучаствовать в митинге у стен городской мэрии.

23 июля прошла запланированная встреча главы ЦИКа и «независимых» кандидатов. Среди них были Сергей Митрохин, Илья Яшин, отец и сын Гудковы, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Мария Коледа, Кирилл Гончаров и другие.

Собравшимся была предоставлена возможность высказать свои претензии.

Любовь Соболь, получившая отказ от Мосгоризбиркома из-за большого количества недостоверных подписей, потребовала у Памфиловой высказать недоверие членам окружных избирательных комиссий. Также она настаивала на регистрации всех недопущенных кандидатов вопреки требованиям законов РФ.

Глава ЦИКа сразу же пресекла все попытки спекуляции фактами и разъяснила юристу т.н. ФБК, что исходя из принципа федерализации ее ведомство не контролирует работу муниципальных или городских комиссий. Такая мера необходима, чтобы у Центризбиркома не было инструментов давления на местные избирательные комиссии.

Позже Соболь предложила Памфиловой поучаствовать в митинге, видимо для того, чтобы он приобрел легальный окрас. Однако руководитель ЦИК резко отвергла данное провокационное предложение. Также она отметила неэффективность митингов и призвала всех собравшихся действовать исключительно в рамках закона.

Несистемные оппозиционные силы не прекращают свои попытки надавить на членов избирательных комиссий. Они устраивают практически ежедневные митинги и провокации, призывая ведомства нарушить закон и зарегистрировать их, игнорируя допущенные массовые нарушения с их стороны.

Напомним, что столичная полиция обнаружила несколько «художественных студий», где некие активисты просто рисовали подписи избирателей в пользу Соболь, Яшина и Гудкова.

Последние двое и вовсе были уличены в использовании устаревших баз данных – в их подписных листах обнаружились подписи давно умерших москвичей и лиц, которых вовсе не существует на свете.

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События: общество
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