Почему в России становится всё больше пальмового масла?

Госдума приняла решение об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла – до этого оно облагалось ставкой в 10%. Под эту ставку попадает ряд жизненно важных товаров – например, медицинские товары, лекарства, товары для детей, а также ряд продовольственных товаров – мясо, птица, яйца, сахар, мука и изделия из неё, рыба, растительные масла и другие.

Это решение в том числе ставит цель поддержки отечественного товаропроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье человека

— заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее малайзийские производители пальмового масла ополчились на российский парламент. По их мнению, намерение Думы повысить НДС на пальмовое масло противоречит нормам ВТО, и вообще, оно свободно импортируется в десятки развитых стран мира.

Попытки лишения отечественной пищевой промышленности сырья деструктивно скажутся на импортозамещении и развитии собственного производства

- предостерегли производители и попросили депутатов «прекратить данную риторику в отношении пальмового масла».

Во всём мире постоянно вспыхивают споры о вреде пальмового масла, и Россия не исключение. Но факт остаётся фактом: потребление пальмового масла растёт по всей планете. Правда, в той же Европе его чаще используют в качестве добавки к биотопливу. Некоторые страны планируют запретить использование пальмового масла в пищевой промышленности.

ВОЗ, всемирная организация здравоохранения, сравнила пальмовое масло с табаком – не только из-за вредного воздействия на человеческий организм, но и из-за схожих методов культивирования. По мнению экспертов ВОЗ, выращивание культур для последующей добычи пальмового масла приводит к уничтожению лесов, сокращению биологического разнообразия и загрязнению окружающей среды.

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На сегодняшний день масличные пальмы, привезённые европейскими колонизаторами из Западной Африки, выращиваются преимущественно в Индонезии и Малайзии. Под плантации пальм бизнесмены нещадно вырубают реликтовые джунгли, за последние 15 лет на острове Борнео вырубили половину всех тропических лесов.

Само же пальмовое масло, как уверяют исследователи Всемирной организации здравоохранения, приводит к повышению смертности от ишемической болезни сердца, повышает в крови холестерин, что может стать причиной атеросклероза, способствует ожирению и целому букету других хронических заболеваний.

В уровне экспертизы от ВОЗ сомневаться не приходится: в основу доклада о вреде пальмового масла легли результаты более чем 48 научных исследований. О вреде пальмового масла говорят и в стенах ООН. Однако, несмотря на то, что ООН с 2003 года постоянно твердит о вреде пальмового масла, за последние 20 лет его производство и потребление в мире выросло в четыре с лишним раза.

В чём же причина того, что производители не спешат отказываться от вредного продукта? Главным фактором можно назвать дешевизну. Благодаря пальмовому маслу, производство продуктов питания, в особенности полуфабрикатов, становится крайне прибыльным. Продукция с добавлением пальмового масла намного дешевле той, что изготовлена по традиционным технологиям. Кроме того, пальмовое масло значительно увеличивает сроки хранения продукции. Вы ещё удивляетесь, почему бисквитный торт с кремом может храниться месяц?

Второй фактор – мощнейшее лобби производителей пальмового масла. Не последнюю роль в этом играет Малайзийский совет производителей пальмового масла. Кстати, ВОЗ изучила научные отчёты о пользе пальмового масла, и пришла к выводу, что многие хвалебные публикации были выполнены по заказу министерства сельского хозяйства Малайзии.

Действуют лоббисты достаточно агрессивно. Они то и дело организовывают пробные дегустации, на которых без устали нахваливают свой продукт, постоянно выступают на всевозможных конференциях и форумах, а также действуют методами сектантов из Свидетелей Иеговы – отслеживают статьи о вреде пальмового масла в прессе, а затем настойчиво требуют опровергнуть «недостоверную», по их мнению, информацию. Не исключено, что и «Русская Планета» после этой статьи получит подобное письмо, и хотим отметить, что данные о вреде пальмового масла – взяты из официальных источников информации, уважаемых и авторитетных организаций, ВОЗ и ООН, а перепечатывать пресс-релизы неправительственной организации отдельно взятой страны, действующей исключительно в коммерческих интересах оной, было бы признаком неуважения к нашим, российским, читателям, как минимум.

Да, производители пальмового масла всячески уверяют, что продукт, получаемый из плодов масличной пальмы, ничуть не хуже масел, получаемых из других масличных культур. Однако стоит отметить, что речь идёт лишь о масле, которое должным образом прошло все степени очистки. В то время, как на российский рынок поступает довольно много технического масла, не предназначенного для пищевой промышленности, в грязной таре, не говоря уже о самом обычном фальсификате. Так что о пользе пальмового масла можно рассуждать лишь в теории. А на практике – россиян и правда стоило бы оградить от последствий употребления в пищу того, что по документам в пищу идти вовсе не должно.

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Удивляет и то, с каким упорством лоббисты противодействуют попыткам законодателей в разных странах мира обязать производителей пищевой продукции сообщать покупателям, что в составе товара содержится пальмовое масло. Если продукт, который вы так нахваливаете, действительно хорош, то незачем прятать его за стыдливыми оговорками. Наоборот, хвалиться нужно – посмотрите, мол, какой замечательный и полезный ингредиент в составе! Но чаще можно встретить лишь стыдливое «растительный жир», или «жиры растительного происхождения».

Увы: в России, несмотря на вступление в силу закона Евразийского экономического союза об обязательной маркировке молочной продукции, на упаковке по-прежнему редко можно встретить честные два слова «пальмовое масло». Не прошла идея и о введении акциза на пальмовое масло. Вопрос о сертификации пальмового масла также завис в воздухе, хотя, казалось бы, честные производители из Малайзии и Индонезии были бы заинтересованы в поставках в Россию самого лучшего, самого качественного пальмового масла, пищевого в том числе.

Дело также и в том, что при помощи пальмового масла в России потребителей обманывают чаще всего. Россияне привыкли, что в составе многих традиционных продуктов никакого пальмового масла, как и любого другого растительного, не должно быть в принципе. В особенности это касается молочной продукции – именно в ней Роспотребнадзор регулярно находит нарушения. Сыр с добавлением растительного масла – уже не сыр, а какой-то другой продукт. И потребитель обязан знать, что он покупает.

Теперь подходим к самому главному – к тому, почему пальмового масла в России с каждым годом будет всё больше. Нет, дело не только в контракте с Индонезией, согласно которому за поставку этой стране истребителей СУ-35 Москва обязуется приобрести ряд товаров, в том числе и пальмовое масло.

В условиях, когда на еду россияне тратят почти треть дохода, не стоит удивляться, что продуктов, содержащих пальмовое масло, на прилавках становится всё больше. Такая продукция значительно дешевле, а значит, на состав можно и не обращать внимания, в противном случае на еду будет уходить больше половины зарплаты.

Если перед покупателем стоит выбор, какой сыр купить к завтраку – «растительный» или никакого – то нужно помнить, что к этому самому выбору его толкает нищета, а вовсе не отсутствие на этикетке информации о пальмовом масле в составе. И об этом нашим парламентариям, громко заявляющим о заботе о здоровье населения, неплохо бы помнить.