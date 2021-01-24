Новости Общество
Общество
Пакистан в экстренном порядке принял решение вакцинироваться российским препаратом
24 января, 2021 10:12
1 мин
1 мин
Flickr
В Пакистане экстренно приняли решение начать вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Использование вакцины одобрил Минздрав страны.
«Спутник» стал третьей вакциной, одобренной к использованию на территории страны. Ранее Минздрав одобрил вакцины AstraZeneca (Великобритания) и Sinopharm(Китай).
На данном этапе, в стране зарегистрировано порядка 529 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку