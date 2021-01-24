Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Пакистан в экстренном порядке принял решение вакцинироваться российским препаратом

Кирилл Савушкин
24 января, 2021 10:12
1 мин
Кирилл Савушкин
24 января, 2021 10:12
1 мин
Photo
Flickr

В Пакистане экстренно приняли решение начать вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Использование вакцины одобрил Минздрав страны.

«Спутник» стал третьей вакциной, одобренной к использованию на территории страны. Ранее Минздрав одобрил вакцины AstraZeneca (Великобритания) и Sinopharm(Китай).

На данном этапе, в стране зарегистрировано порядка 529 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Поделиться
ТЕГИ
Пакистан
Спутник V
вакцинация
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!