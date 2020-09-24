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Овчарке родом из Артема предстоит вскормить своим молоком двух львов

Кирилл Савушкин
24 сентября, 2020 15:07
1 мин
Photo
Flickr

Немекая овчарка родом из города Артем в Приморье взяла под свою опеку двух львят, от которых отказалась их родная мать. Собаке по кличке Сандра предстоит вырастить двух хищников вместе со своим родным щенком.

О том, что собака вскормит львят своим молоком, рассказали в своем профиле в Instagram сотрудники парка «Белый лев».

Как рассказывают работники, у белой львицы Сироны после рождения детей «не сработал материнский инстинкт» и она отказалась от детёнышей. Об уникальном случае расскзало издание «Сибирь.Реалии».

темы
природа
львята
овчарка
1 мин