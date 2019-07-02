Как отвратить народ от алкоголя

Прочитал – изумился: за июль депутаты Государственной думы должны рассмотреть аж 98 законопроектов. Поистине, стахановские темпы! Депутатам надобно, если перефразировать Маяковского, извести единого закона ради тысячи тонн словесной руды. И – очень быстро. Ну а потом с чистой, натруженной совестью уйти на заслуженный отдых.

Нет-нет, уважаемые читатели не пугайтесь, депутаты не уйдут от нас навсегда, а только отправятся отпуск. Чтобы осенью вернуться в Охотный ряд загоревшими, отдохнувшими, и снова взяться за свое многотрудное, законотворческое дело.

Предложенных документов – безусловно, нужных, важных, которых с нетерпением ждут россияне - очень много. Поэтому вскользь упомяну лишь некоторые - Государственная дума, в частности, намерена защитить врачей, изымать у госслужащих «лишнее» имущество, определить статус беспилотного транспорта. И – ограничивать продажу алкоголя. В который уже раз…

О «пьяном» вопросе – самым насущным, злободневным в России - и поговорим. Им, к слову, занималась и Государственная дума царских времен. В ноябре 1911 года после долгих хождений по инстанциям и прочих мытарств был одобрен законопроект «О мерах борьбы с пьянством (об изменении и дополнении некоторых, относящихся к продаже крепких спиртных напитков, постановлений)»

Согласно документу, торговать спиртным можно было с 9 до 23 часов (в селах и деревнях до 18 часов). В субботу и предпраздничные дни - до двух часов дня. Крепость водки понижалась до 37 градусов. На бутылках должна была присутствовать этикетка с информацией о вреде потребления спиртного. Планировалось развернуть широкую антиалкогольную пропаганду и усилить ответственность за незаконную торговлю спиртным.

Не с тех ли старых и ветхих бумаг списывали закон, который был принят в СССР в мае 1985 года?

Судьба законопроекта 1911 года печальна он так и не увидел свет. Его обсуждали, изменяли, дорабатывали. Потом документ просто лежал и пылился, пока не грянула Первая мировая война. Тогда в России ввели сухой закон. Конечно, он был не совсем сухим, а, скажем так, суховатым, потому что найти выпивку было можно. Но это – тема для другого разговора…

Вернемся к современному законопроекту об ограничении продажи спиртного. Его автор - депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. Он настаивает на продаже спиртного только в специализированных магазинах или в изолированных отделах супермаркетов. Так, по мнению законодателя, покупатель избежит соблазна. Не увидит привычных полок, заваленных бутылками с яркими, манящими этикетками, и желание выпить у него тут же пропадет. Что же касается молодежи, то ей вход в подобные специализированные магазины и отделы будет закрыт. Ну а малые детки вообще не будут знать, как выглядит злодейка с наклейкой. И вырастут абсолютными трезвенниками. Вот такое стройное течение депутатской мысли. Потом поглядим, в какую бурную реку она может впасть…

В 2013 году Государственная дума ввела антитабачный закон. Сигареты сослали в ссылку, изолировали от других товаров в магазинах, закрыли, затемнили. В общем, приказали о них забыть. И что же? Согласно исследованию Всемирной организации здоровья (ВОЗ), Российская Федерация лидирует по числу курящих. Дымят 75 процентов мужчин и 21 процент женщин. Они в огромном количестве покупают и употребляют продукцию в симпатично и броско оформленных пачках с напоминанием о болезнях, от которых можно протянуть ноги. Впрочем, курящих не останавливает ни угроза губительных недугов, ни постоянный рост цен на табачные изделия.

Теперь деклассировать намереваются и спиртное. Но оно все равно будет манить, привлекать! Люди, как правило, отправляются в магазин с определенными, ясными намерениями. И покупают, что им надо. Не найдя искомый товар в одной торговой точке, идут в другую.

Алкоголь – не попутный товар, а совершенно конкретный. Это вам не туалетная бумага или средство для мытья окон, о которых можно запамятовать. Никуда же не денутся посиделки с друзьями, пикники, праздники, романтические вечера с шампанским и свечами. И потому мысль, что человек, не увидев в открытой продаже алкоголь, откажется от его употребления, выглядит наивной. И что вместо водки на день рождения он купит себе кефир, а вместо коньяка на свадьбу – сок или боржоми.

Более того, сужение круга алкогольной торговли грозит увеличением его потребления! Для этого не требуется никаких исследований, а лишь знание человеческой психологии. Если человек – усталый и раздраженный после долгого хождения по магазинам найдет искомое, то купит его больше, чем надо. Может, про запас. Но, скорее всего, употребит. И опять же в больших количествах, чем намеревался, выходя из дома.

«Если молодые люди до 18 лет не будут видеть витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», - объяснил депутат Свинцов. Тут снова приходиться говорить о поразительной наивности. У молодежи что, никто дома не выпивает? Так и вижу идиллическую картину - все российские семьи ведут здоровый образ жизни. В сервантах – только чай и кофе, а в холодильниках – исключительно компот. Семейные торжества проходят под трезвые песнопения и задумчивые танцы под аккордеон. Представил себе это и уронил слезу. Но быстро вернулся к реальности.

Депутат, верно, позабыл или не в курсе, что едва ли не всех фильмах, которые демонстрирует телевидение, герои пьют, выпивают, напиваются. Делают это с радости, горя и просто так. Употребляют напитки разных сортов и видов, на которых, кстати, нет ни слова о вреде, которым грозит их чрезмерное употребление. Так что, детишки во многих семьях с малых ногтей знакомятся с алкоголем. Хорошо, если заочно…

От депутатской наивности – к депутатским же парадоксам. Свинцов озвучил идею своего законопроекта в январе нынешнего года. Буквально за несколько дней до этого законодатель выступил с заявлением о необходимости «алкогольного просвещения», которое должно начинаться с семьи: «Нам надо объяснить, к каким последствиям приводит употребление некачественных напитков».

Теорию, по мысли законодателя, надо совмещать с практикой: «Например, за новогодним столом налить 16-летнему парню или девушке бокал шампанского. На день рождения можно дать попробовать хорошего вина, это самый безопасный алкоголь. Тогда для подростка это не будет манящим, запретным плодом». Но, как признался депутат, своим детям бокал вина или кружку пива он пока не предлагал, так как его дочка слишком маленькая. А что будет, когда она вырастет, законодатель не сообщил.

Я так и не понял – что надо делать, что отвратить молодежь от алкоголя – давать его дегустировать или прятать?

Специалисты же сочли, что подобное «воспитание» неприемлемо, ибо грозит привести к обратному результату. По мнению психолога Павла Жавнерова, бокал вина может стать для ребенка трамплином к пьянству, поскольку стираются все грани дозволенного: «Если родители позволяют себе курить, то не удивляйтесь, когда застукаете своего ребенка с сигаретой. Если папа позволяет себе расслабиться с кружкой пива у телевизора, не надо потом кусать локти, когда сын придет домой пьяный».

Напоследок – стихотворные строки о Государственной думе:

Мужичок, оставьте водку,

Пейте чай и шоколад.

Дума сделала находку:

Водка — гибель, водка — яд...



Мужичок, оставьте водку,

Может быть (хотя навряд),

Дума сделает находку,

Что и голод тоже яд…

Эти строки написал Саша Черный. Разумеется, поэт имел виду депутатов, которые трудилась в поте лица сто с лишним лет. Время прошло много, но серьезные и важные проблемы так и остались. И мы, как предки, надеемся, что нынешние законодатели, сумеют их решить. На вопрос – когда? – уже ответил другой стихотворец Николай Некрасов: «Жаль только жить в эту пору прекрасную / Уж не придется - ни мне, ни тебе…»

Автор: Валерий Бурт