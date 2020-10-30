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Ответственность за теркт в церкви Ниццы взяла на себя ранее не известная группировка

Анастасия Красильникова
30 октября, 2020 20:01
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Не известная ранее группировка «Аль-Махди на юге Туниса» взяла на себя ответственность за теракт в Ницце, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Tunis Afrique Presse.

Согласно даным агентства, сторонник организации сообщил о её причастности к случившемуся в Facebook. После этого правоохранительные органы Туниса начали проверку. Действительно ли существует данная организация пока неизвестно, имеет ли она отношение к теракту - тоже.

Напомним, 29 октября в результате нападения выходца из Туниса Ибрагима аль-Ауисауи в церкви Ниццы погибли три человека. Двоим жертвам злоумышленник перерезал горло.

темы
преступления
теракт
Ницца
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